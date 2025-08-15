Americana participa de reunião da Câmara Temática da Habitação da RMC

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, participou da 5ª Reunião Ordinária da Câmara Temática de Habitação da Região Metropolitana de Campinas, realizada na Câmara Municipal de Valinhos, na terça-feira (12). O objetivo dos encontros é integrar e fortalecer as ações entre os municípios para enfrentar os desafios na área habitacional.

A pauta foi o treinamento do Sistema de Informações Metropolitanas e Municipais (SIMM) – apresentação do módulo de Assentamentos Precários, realizada pelo Instituto Cartográfico e Geográfico de São Paulo (ICG).

“O município de Americana está presente nas discussões da Câmara Temática da RMC, buscando avançar com as ações na área habitacional. O sistema SIMM oferece informações sobre diversos aspectos de leituras georreferenciadas do uso e ocupação do solo no Estado de São Paulo. Por meio dos dados sobre zoneamento, legislação, entre outros assuntos, os municípios têm uma ferramenta que irá contribuir com a gestão e o planejamento urbano”, explicou o secretário de Habitação de Americana, Luiz Carlos Cezaretto.

Americana foi representada na reunião por servidores da Secretaria de Habitação: Angélica Cavalin, secretária adjunta, e Celso Roberto Fabricio Junior, encarregado de serviço, titular e suplente da Câmara Temática, respectivamente, além de Paulo Victor Cunha Ramalho, engenheiro e técnico da secretaria.

