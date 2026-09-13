Americana participa do Campinas Innovation Week 2026 com estande voltado à inovação e tecnologia

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Americana participa do Campinas Innovation Week (CIW) 2026, de 14 a 18 de setembro, com um espaço dedicado aos municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC). No estande, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico apresentará programas de incentivo à inovação e à tecnologia desenvolvidos no município, com destaque para o i9 Americana.

O evento será realizado das 8h30 às 17h, no Pátio Ferroviário (Prédio do Relógio), localizado na Rua Francisco Teodoro, 1.050, na Vila Industrial, em Campinas. A programação é promovida pela Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, com execução da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC).

“Nossa meta é apresentar esses programas aos empresários da área de tecnologia que estarão no evento. O setor de tecnologia teve um crescimento, em Americana, de 22,5% no primeiro semestre de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025, com a abertura de 109 de empresas este ano ante 89 no ano passado”, ressalta o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

De acordo com o secretário, os resultados refletem o movimento que Americana buscava ao lançar o i9 Americana, programa voltado a tornar o ambiente do município mais atrativo para empresas de tecnologia e de pesquisa e desenvolvimento.

A proposta do Campinas Innovation Week é permitir que os municípios apresentem ao público suas principais características, vocações econômicas, projetos e iniciativas relacionadas à inovação e ao desenvolvimento. Cada cidade participante terá um espaço próprio para destacar seus diferenciais e informações de interesse para empresas, empreendedores e investidores.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site campinasinnovationweek.com.br. O cadastro garante acesso à programação aberta ao público durante os cinco dias do evento.

Serviço – Campinas Innovation Week 2026

Data: 14 a 18 de setembro de 2026, de segunda a sexta-feira

Horário: 8h30 às 17h

Local: Pátio Ferroviário (Prédio do Relógio) – Rua Francisco Teodoro, 1.050, Vila Industrial, Campinas

Entrada: gratuita, mediante inscrição prévia

Inscrições: campinasinnovationweek.com.br

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