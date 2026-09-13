Sumaré sem alagamento; Prefeitura mantém força-tarefa

Sumaré não tem mais pontos de alagamento; Prefeitura mantém força-tarefa para limpeza e atendimento às famílias afetadas

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A Prefeitura de Sumaré informa que não há, neste momento, nenhum ponto de alagamento ativo no município após as fortes chuvas que atingiram a cidade entre sexta-feira (11) e sábado (12).

As equipes da Prefeitura permanecem mobilizadas em uma força-tarefa para realizar a limpeza das áreas atingidas, desobstrução de vias, retirada de resíduos e atendimento às famílias afetadas pelo temporal.

O volume de chuva registrado foi excepcional. Sumaré acumulou 144 milímetros nas últimas 48 horas, de acordo com dados divulgados pela Defesa Civil, o maior volume registrado entre os municípios da Região de Campinas no período. Somente em 24 horas, o município chegou a registrar 102 milímetros de chuva no ponto de monitoramento do Ribeirão Quilombo.

O temporal provocou alagamentos em diferentes regiões da cidade e atingiu aproximadamente 100 residências. Diante da situação, as equipes municipais atuaram desde os primeiros momentos para garantir o atendimento emergencial, a segurança dos moradores e o acolhimento das pessoas que precisaram deixar suas casas.

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