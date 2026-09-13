Unacon abre processo seletivo para vaga de farmacêutico

Unacon de Americana abre processo seletivo para vaga de farmacêutico oncológico

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A Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana está com inscrições abertas para processo seletivo destinado ao preenchimento de vaga de farmacêutico(a) oncológico. Os interessados podem cadastrar o currículo até o dia 23 de setembro. O edital completo, com todas as informações sobre a vaga e as etapas do processo seletivo, está disponível no link https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3693479.

Entre os requisitos gerais estão: Ensino Superior completo em Farmácia e pós-graduação em Oncologia, além de registro e habilitação profissional ativos e regulares no Conselho Regional de Farmácia (CRF); conhecimento técnico sobre medicamentos oncológicos, incluindo preparo, manipulação, dispensação e demais processos relacionados à assistência farmacêutica em Oncologia; e experiência mínima de seis meses em atividades relacionadas à farmácia oncológica.

A Unacon é administrada pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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