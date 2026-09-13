Maple Bear terá 2ª edição da Terry Fox Run em outubro

Leia + sobre esportes

Esporte, solidariedade e esperança voltam a correr juntos em Santa Bárbara d’Oeste. No dia 3 de outubro, a Maple Bear Santa Bárbara d’Oeste/Americana realiza a segunda edição da Terry Fox Run, corrida beneficente que integra um movimento internacional inspirado na história do canadense Terry Fox e que tem como propósito mobilizar pessoas na luta contra o câncer.

Realizado em parceria com a Now Assessoria, o evento acontecerá na Usina Santa Bárbara e chega à segunda edição ainda maior. Além do tradicional percurso de 5 quilômetros e das corridas Kids, a programação deste ano terá, também, uma prova de 10 quilômetros, novidade criada em comemoração aos 10 anos da Maple Bear Santa Bárbara d’Oeste/Americana, celebrados em 2026. Haverá ainda caminhada, possibilitando a participação de pessoas de diferentes idades e níveis de preparo físico.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pela plataforma da Ticket Sports. Os participantes receberão kit e medalha e toda a renda obtida com o evento será destinada ao Centro Infantil Boldrini, em Campinas, instituição de referência no atendimento a crianças e adolescentes com câncer e doenças do sangue.

“Celebrar nossos 10 anos criando um percurso de 10K torna esta edição ainda mais simbólica, mas o que realmente dá sentido a cada quilômetro é saber por que estamos correndo. A Terry Fox Run nasceu de uma história extraordinária de coragem e solidariedade e queremos reunir novamente nossa comunidade em torno desse propósito. Cada inscrição representa alguém escolhendo fazer parte de uma causa maior“, destaca Carol Maximiano, diretora da Maple Bear.

Superação: morador de Santa Bárbara d’Oeste será embaixador da 2ª Terry Fox Run

Realizada em diferentes países, a Terry Fox Run mantém vivo o legado de Terry Fox, jovem atleta canadense que perdeu uma das pernas em decorrência de um câncer e, em 1980, iniciou a histórica Maratona da Esperança.

Em Santa Bárbara d’Oeste, a segunda edição da Terry Fox Run terá, também, um representante muito especial: Elbert Palombino, morador da cidade, será o embaixador da corrida e estará entre os participantes da corrida no dia 3 de outubro.

Assim como Terry Fox, Elbert enfrentou um câncer e superou desafios que transformaram profundamente sua trajetória. Hoje, usa a própria experiência para inspirar, acolher e ajudar outras pessoas, compartilhando uma mensagem de esperança e mostrando que uma história marcada pela doença também pode se transformar em instrumento de mobilização e solidariedade.

A escolha de Elbert como embaixador aproxima ainda mais o propósito mundial da Terry Fox Run da realidade da comunidade local. Assim como a história de Terry Fox atravessou fronteiras e continua inspirando pessoas décadas depois, a trajetória do barbarense reforça a força de quem enfrenta o câncer e transforma sua experiência em incentivo para outras pessoas.

“Quando falamos sobre a Terry Fox Run, falamos de coragem, esperança, empatia e da capacidade de transformar uma experiência difícil em algo que possa ajudar outras pessoas. A história do Elbert representa muito desse propósito. É uma alegria tê-lo conosco, não apenas como embaixador, mas também participando da corrida e mostrando que cada passo pode carregar uma mensagem muito maior“, destaca Carol.

Cada quilômetro em apoio ao Boldrini

Nesta segunda edição, a solidariedade terá um destino muito especial. 100% do lucro da Terry Fox Run 2026 será destinado ao Centro Infantil Boldrini, em Campinas, contribuindo com o trabalho desenvolvido pela instituição no cuidado de crianças e adolescentes.

A escolha reforça a essência beneficente da Terry Fox Run e transforma a participação de cada corredor em uma forma concreta de contribuir com a causa.

Por isso, não é preciso ser atleta para participar. Além das provas de 5K e 10K, haverá caminhada e, ainda, corridas Kids, permitindo que crianças, adultos, famílias, grupos de amigos e equipes participem do evento.

“Queremos ver famílias inteiras vivendo esse dia. Algumas pessoas estarão ali para buscar seu melhor tempo, outras para caminhar, outras acompanhando os filhos em sua primeira corrida. Mas todos estarão seguindo na mesma direção: ajudar. É isso que torna a Terry Fox Run tão especial“, reforça a diretora.

Novo cenário e programação para toda a família

Outra novidade desta edição é o local escolhido para receber a corrida: a Usina Santa Bárbara será o cenário da Terry Fox Run 2026 e receberá uma estrutura especialmente preparada para proporcionar uma manhã de esporte, convivência e solidariedade.

Além das provas, estão previstas música, área de food trucks e outras atrações e surpresas, criando um ambiente para que os participantes aproveitem a programação com familiares e amigos.

A expectativa da organização é transformar a Terry Fox Run em um grande encontro da comunidade, reunindo pessoas não apenas em torno do esporte, mas principalmente de um propósito comum.

As inscrições já estão abertas e os interessados podem garantir antecipadamente sua participação e o kit do evento pelo link https://www.ticketsports.com.br/e/terry-fox-run-2026-87394.

📌SERVIÇO

Terry Fox Run 2026

Data: 3 de outubro de 2026

Local: Usina Santa Bárbara | Santa Bárbara d’Oeste

Percursos: 5K e 10K | Caminhada | Corridas Kids

Programação: música, área de food trucks e atrações especiais

Causa: 100% do lucro destinado ao Centro Infantil Boldrini

Realização: Maple Bear Santa Bárbara d’Oeste/Americana, em parceria com a Now Assessoria

Inscrições: Ticket Sports ( https://www.ticketsports.com.br/e/terry-fox-run-2026-87394)