Flamengo faz 2-1 no Corinthians e volta à liderança
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O Flamengo bateu o Corinthians por 2 a 1 e voltou a lidera o Campeonato Brasileiro de Futebol.
Os 3 gols do jogo saíram no segundo tempo.
O Rubronegro abriu o placara com gol marcado por Lucas Paquetá, aos 3 minutos do segundo tempo. Ele aproveitou o rebote do goleiro Hugo Souza.
Foi mais um escanteio do Flamengo, o goleiro tentou tirar da área, a bola sobrou para Paquetá, que ajeitou na coxa e chutou com a perna esquerda.
O resultado é ruim para o Corinthians, que permanece com 32 pontos no Campeonato Brasileiro, e também muito ruim para o Palmeiras, que vê o rival carioca voltar à liderança neste domingo.
O gol de empate do Corinthians foi anotado por Gui Negão aos 30 minutos do segundo tempo.
O jogo ficou eletrizante na reta final, mas Bruno Henrique aos 44 voltou a deixar o Mengão na frente.
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