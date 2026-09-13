Nos últimos anos, a cúrcuma ganhou protagonismo como uma das plantas medicinais mais estudadas pela ciência. Originária da Ásia, ela é utilizada há milhares de anos na medicina ayurvédica e guarda em seu rizoma (um caule parecido com uma raiz) a curcumina, um composto “pleiotrópico”, ou seja, que possui múltiplos efeitos benéficos em diferentes sistemas do corpo.

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“A ciência já demonstra que a curcumina, o composto ativo da cúrcuma, pode interagir com muitas moléculas no organismo, o que lhe permite influenciar vários processos biológicos ao mesmo tempo. Por exemplo, tem ação antioxidante, ajudando a proteger as células do envelhecimento precoce e dos danos causados pelo estresse oxidativo.

Também possui propriedades anti-inflamatórias, atuando sobre mecanismos relacionados a doenças crônicas. Além disso, estudos indicam atividade antimicrobiana e sugerem um potencial efeito anticancerígeno e neuroprotetor, ainda em investigação”, explica a nutricionista Carolina Chevallier, Gerente Sênior de Assuntos Científicos da Herbalife para a América Central e do Sul.

Uma revisão sistemática publicada na revista Phytotherapy Research, que analisou mais de 100 ensaios clínicos e incluiu mais de 7.000 participantes, identificou que a cúrcuma pode trazer benefícios para vários aspectos da saúde. Em particular, os resultados sobre quatro parâmetros – glicemia de jejum, colesterol bom (HDL), peso corporal e um marcador de inflamação chamado PCR – foram considerados muito confiáveis pela qualidade dos estudos. Isso significa que há boas evidências científicas sustentando esses efeitos.

Como escolher a cúrcuma adequada?

Apesar de todo o seu potencial, a curcumina apresenta baixa biodisponibilidade, ou seja, o corpo aproveita muito pouco do composto em sua forma natural, já que sua absorção é baixa e o que chega ao sangue é rapidamente metabolizado e eliminado, restando pouco tempo para atuar. É nesse ponto que os suplementos ganham relevância, pois muitas formulações são desenvolvidas justamente para superar essas limitações e otimizar o aproveitamento pelo organismo.

“Vale entender que a versão da cúrcuma em pó é mais indicada para uso culinário (como condimento), enquanto os extratos padronizados (que concentram e medem a quantidade de curcuminóides presentes) ou as formulações avançadas de alta biodisponibilidade (com nanotecnologia, combinadas a outros bioativos ou outras tecnologias) são opções mais adequadas para fins nutricionais (como antioxidante para promoção e proteção da saúde) ou terapêuticos (como os que estão sendo estudados para câncer, doenças neurodegenerativas, osteoartrite etc.)”, comenta Carolina.

Não existe uma dose única recomendada de cúrcuma, já que a quantidade necessária pode variar conforme o tipo de formulação.

Alguns suplementos trazem a dose em miligramas (mg), enquanto outros pedem quantidades maiores, como 1,5 grama ou mais. Isso varia conforme o tipo de ingrediente usado no produto. Por isso, é importante checar se o suplemento usa um ingrediente patenteado e se há estudos clínicos que comprovam a dose recomendada.

A especialista da Herbalife também recomenda observar outros pontos importantes na hora de escolher um suplemento:

• Concentração de curcuminóides: verifique no rótulo se o produto indica claramente a quantidade de curcumina ou curcuminóides que oferece e se utiliza um ingrediente patenteado.

• Biodisponibilidade: prefira produtos que indiquem tecnologias capazes de melhorar a absorção, como a associação com adjuvantes, por exemplo, a piperina (composto da pimenta-preta), ou formulações avançadas de alta biodisponibilidade.

• Segurança e qualidade: confira se o suplemento possui registro no principal órgão regulador do seu país e se é produzido por um fabricante reconhecido e também registrado. Isso garante que tenham sido feitos testes de controle de contaminantes (metais pesados, pesticidas e microrganismos) e outros parâmetros de qualidade e segurança. “É importante que todo suplemento tenha a recomendação de um nutricionista ou médico, e que o especialista acompanhe o paciente para assegurar o uso adequado e seguro”, finaliza Carolina.

Sobre a Herbalife Ltd.

A Herbalife (NYSE: HLF) é uma empresa, comunidade e plataforma líder em saúde e bem-estar que vem mudando a vida das pessoas com excelentes produtos de nutrição e uma oportunidade de negócios para seus distribuidores independentes desde 1980. A empresa oferece produtos de qualidade, respaldados pela ciência, para consumidores em mais de 90 mercados. Eles são comercializados por distribuidores independentes que oferecem acompanhamento personalizado e uma comunidade de apoio que inspira os clientes a adotarem um estilo de vida mais saudável e ativo.

Para mais informações, acesse www.Herbalife.com

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