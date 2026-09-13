Americana participa de encontro com secretário da Educação do Estado para avaliação da alfabetização

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Americana participou, nesta sexta-feira (11), de um encontro remoto com o secretário da Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, para analisar o Simulado do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), realizado em agosto com estudantes dos 2º anos do Ensino Fundamental. Americana integra a lista dos 40 maiores municípios paulistas convidados para a reunião.

O encontro avaliou os dados do simulado e os níveis de alfabetização e aprendizado dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática. Em 2026, Americana conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio Excelência Educacional, concedido pelo Governo de São Paulo a municípios e escolas que alcançaram as metas de alfabetização em 2025. A premiação considera o desempenho dos estudantes dos 2º e 5º anos no Saresp.

A secretária adjunta de Educação, Evelene Ponce Medina, representou o secretário Vinicius Ghizini no encontro, que teve a presença de membros da Unidade de Desenvolvimento Pedagógico da pasta.

“Os municípios contam com assessoria presente do Governo do Estado para analisar dados e, a partir deles, traçar caminhos para o desenvolvimento pedagógico de nossas crianças. Em nome do prefeito Chico Sardelli, agradeço o convite para a participação neste frutífero encontro”, disse Ghizini.

Em Americana, a avaliação dos estudantes dos 5º anos ocorre em novembro.

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