Número de jovens donos de negócios ultrapassa 5 milhões no Brasil

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Para uma parcela crescente dos jovens brasileiros, o início da vida profissional já não precisa necessariamente passar pelo caminho tradicional do primeiro emprego. Abrir um negócio já aparece como alternativa para quem busca não apenas renda, mas também maior autonomia sobre a própria trajetória profissional.

Dados do DataSebrae mostram que, dos 30,4 milhões de donos de negócios do Brasil registrados ao fim do 2º trimestre de 2026, mais de 5 milhões são jovens. Ou seja: a cada 100 donos de negócios, 16 possuem até 29 anos no país.

Esse número vem crescendo nos últimos anos: no mesmo período de 2023 e 2024, eram 4,8 milhões; já em 2025, pouco mais de 4,9 milhões. Crescimento ainda maior na comparação com a série histórica dos últimos 14 anos, quando em 2012 eram cerca de 4 milhões.

Na pesquisa “Empreendedorismo Jovem”, sob a ótica da PNAD Contínua, o Sebrae aponta uma evolução na escolaridade de nível superior incompleto ou mais entre os jovens empreendedores, passando de 14,1% em 2012 para 27,8% em 2025.

Para o dirigente institucional da Faculdade Sebrae, Paulo Marcelo Ribeiro, o crescimento no número de jovens empreendendo no Brasil está relacionado a diversos fatores. “Por não enxergarem alternativas de empregos formais, os jovens buscam no empreendedorismo uma opção de renda. Há também a vontade de empregos mais flexíveis, que possibilitem ajustar horários e locais de trabalho às suas necessidades. Tanto que vem aumentando os chamados ‘nômades digitais’, que são jovens que viajam para diferentes locais no Brasil e no exterior realizando trabalhos online.”

Realidade que exige preparo

É justamente nesse encontro entre empreendedorismo, formação e novas expectativas sobre o trabalho que a educação empreendedora ganha relevância. Se por um lado ter o próprio negócio pode proporcionar maior autonomia para organizar horários, projetos e prioridades, por outro o empreendedorismo exige competências que vão muito além de ter uma boa ideia: planejamento, gestão financeira, marketing, liderança, vendas, inovação e capacidade de identificar e validar oportunidades.

A educação empreendedora não estimula os jovens apenas a abrirem uma empresa, mas sim os prepara para assumirem uma postura empreendedora diante da própria carreira — seja criando um negócio, atuando como profissional autônomo, desenvolvendo uma startup ou inovando dentro de uma empresa já estabelecida.

“O empreendedorismo que mais aumenta entre os jovens é o por necessidade, que buscam uma atividade que garanta uma boa renda. A Faculdade Sebrae tem seu currículo focado no desenvolvimento das habilidades empreendedoras e gerenciais. As trilhas de aprendizado buscam preparar os jovens a se tornarem protagonistas de suas iniciativas para obterem sucesso em seus negócios”, destaca o dirigente.

Faculdade Sebrae prepara jovens também para serem empreendedores (Foto: Sebrae-SP)

Faculdade Sebrae

A Faculdade Sebrae oferece cursos de graduação em administração, sistemas de informação, tecnólogo de gestão comercial e tecnólogo de processos gerenciais. Além deles, MBAs em educação empreendedora 5.0, gestão de negócios, gestão pública e gestão de negócios e estratégia ESG. Oferece, ainda, uma série de cursos de curta duração, como business intelligence e métricas estratégicas, design thinking e ferramentas ágeis, estratégias de vendas e negociação, entre outros.

Além do prédio principal em São Paulo, a Faculdade Sebrae possui seis polos espalhados pela capital paulista, 26 pelo interior do estado e outros dez em outros estados do Brasil, como Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.

Para mais informações sobre a Faculdade Sebrae, basta acessar o Link ou entrar em contato pelo telefone (11) 3224-1260 (de segunda a sexta, das 9h às 18h), WhatsApp (11) 3224-1270. Nas redes sociais, @faculdadesebrae.

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