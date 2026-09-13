Prefeitura atua na limpeza de áreas atingidas pelas chuvas em Americana

Leia Mais notícias da cidade e região

As equipes da Prefeitura de Americana atuam neste domingo (13) em ações de rescaldo, limpeza e preparação das áreas atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Não houve registro de chuva entre a noite de sábado (12) e a madrugada deste domingo.

O trabalho é realizado de forma conjunta pela Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Na manhã deste domingo, as equipes da Defesa Civil estavam concentradas especialmente na Rua Francisco Manuel, próxima à Rua Carioba, na altura do condomínio Antônio Fioretti, com ações de limpeza e remoção de materiais deixados pelo volume de água.

Também pela manhã, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente realizou a remoção de galhos e de uma árvore que havia caído nas proximidades do Sesi, na Avenida Bandeirantes.

À tarde, estão previstas novas ações de limpeza, incluindo a raspagem da lama e do solo acumulados, especialmente na Rua Carioba e em vias do entorno, além da limpeza e desobstrução de bocas de lobo. A medida também tem caráter preventivo, preparando o sistema de drenagem para uma eventual nova ocorrência de chuva.

“Estamos aproveitando a trégua nas chuvas para avançar no trabalho de limpeza e rescaldo das áreas atingidas. É uma atuação conjunta das equipes municipais, que também estão trabalhando de forma preventiva, especialmente na limpeza das bocas de lobo, para deixar a cidade preparada caso volte a chover”, disse o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta.

A Prefeitura mantém as equipes e a estrutura de atendimento mobilizadas e preparadas para agir em caso de novas ocorrências. De acordo com a previsão meteorológica, há possibilidade de chuva ainda neste domingo e na segunda-feira (14).

Em caso de necessidade, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone (19) 99710-9242, por ligação ou WhatsApp. A GAMA (Guarda Municipal de Americana) atende pelo telefone 153.

A orientação à população permanece sendo evitar áreas alagadas, não tentar atravessar trechos com acúmulo de água, seja a pé ou de veículo, e respeitar eventuais interdições realizadas pelas equipes municipais.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP