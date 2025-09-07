Americana celebra o 7 de setembro neste domingo de forma ordeira e pacífica. A foto que ilustra a reportagem é do sempre amigo Fábio Polidoro (rádio Zé FM).

Confira a lista completa dos grupos inscritos:

– Tiro de Guerra 02-045 Americana

– Polícia Militar do Estado de São Paulo

– FOPE (Força Patriota Estudantil)

– Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo

– Guarda Municipal de Americana

– Delegacia Seccional

– Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar 192

– Defesa Civil

– Associação Anjos da Alegria

– Instituto Pernas da Alegria – Miss Americana Mirim

– Rotary Clube e Rotaract Clube Americana Ação

– Associação Doulas Primavera

– SENAI (Serviço de Aprendizagem Industrial)

– Secretaria de Educação: Casa da Criança Manacá, Casa da Criança Curió, Casa da Criança Baeti, EMEF Milton Santos e EMEF Paulo Freire

– E.E Heitor Penteado

– E.E. Prof. Alcindo Soares do Nascimento

– Escola de Goleiros Camisa 1

– Instituto Jr. Dias

– Arena Tiago Moreno Society

– Rio Branco Esporte Clube

– Americana Bicicross

– Secretaria de Esportes: Associação Ginástica Rítmica

– Clube de Desbravadores

– Secretaria de Esportes: Associação Desportiva Americanense Judô (ADAJU)

– Pastoral da Criança Nacional

– Associação Projeto Moura de Judô

– STUDIO Welt – Treinamento Físico Personalizado

– Ponto de Cultura ABC (Aprendendo e Brincando em Comunidade)

– Associação Cultural e Desportiva Força

– Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura (NILEEC)

– Grupo Escoteiro Nambikwara 103º

– Grupo Escoteiro Wellington Alexandre Medeiros

– Kamikaze Rolimã

– Projeto Grau Consciente

– Conselho Regional de Corretores do Estado de São Paulo (CRECISP)

– Amigos do Flashback

– Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

– Secretaria do Meio Ambiente

– Moto Clube Adventista

Instituto Jr Dias leva 300 alunos ao Desfile em Americana

O tradicional Desfile de 7 de Setembro acontece neste domingo na Avenida Brasil, em Americana, e conta com a presença do Instituto Jr Dias, que leva às ruas da cidade a força do esporte, da cultura e da cidadania.

O Instituto reúne mais de 300 alunos, entre crianças e integrantes da melhor idade, que representam suas mais de 10 modalidades esportivas gratuitas, incluindo Ballet, Basquete, Capoeira, Futebol de Campo, Futebol Society, Futsal, Ginástica Melhor Idade, Ginástica Rítmica, Karatê e Muay-Thai.

Para o Instituto Jr Dias, a participação no desfile é mais que uma celebração cívica: é a oportunidade de apresentar à cidade de Americana todo o trabalho realizado em prol da inclusão social, da promoção da saúde e da transformação de vidas por meio do esporte e da cultura. Além disso, é um momento de gratidão e reconhecimento aos patrocinadores e parceiros, que acreditam e apoiam a missão do Instituto.

