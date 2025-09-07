Americana celebra o 7 de setembro neste domingo de forma ordeira e pacífica. A foto que ilustra a reportagem é do sempre amigo Fábio Polidoro (rádio Zé FM).
Confira a lista completa dos grupos inscritos:
– Tiro de Guerra 02-045 Americana
– Polícia Militar do Estado de São Paulo
– FOPE (Força Patriota Estudantil)
– Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo
– Guarda Municipal de Americana
– Delegacia Seccional
– Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar 192
– Defesa Civil
– Associação Anjos da Alegria
– Instituto Pernas da Alegria – Miss Americana Mirim
– Rotary Clube e Rotaract Clube Americana Ação
– Associação Doulas Primavera
– SENAI (Serviço de Aprendizagem Industrial)
– Secretaria de Educação: Casa da Criança Manacá, Casa da Criança Curió, Casa da Criança Baeti, EMEF Milton Santos e EMEF Paulo Freire
– E.E Heitor Penteado
– E.E. Prof. Alcindo Soares do Nascimento
– Escola de Goleiros Camisa 1
– Instituto Jr. Dias
– Arena Tiago Moreno Society
– Rio Branco Esporte Clube
– Americana Bicicross
– Secretaria de Esportes: Associação Ginástica Rítmica
– Clube de Desbravadores
– Secretaria de Esportes: Associação Desportiva Americanense Judô (ADAJU)
– Pastoral da Criança Nacional
– Associação Projeto Moura de Judô
– STUDIO Welt – Treinamento Físico Personalizado
– Ponto de Cultura ABC (Aprendendo e Brincando em Comunidade)
– Associação Cultural e Desportiva Força
– Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura (NILEEC)
– Grupo Escoteiro Nambikwara 103º
– Grupo Escoteiro Wellington Alexandre Medeiros
– Kamikaze Rolimã
– Projeto Grau Consciente
– Conselho Regional de Corretores do Estado de São Paulo (CRECISP)
– Amigos do Flashback
– Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
– Secretaria do Meio Ambiente
– Moto Clube Adventista
Instituto Jr Dias leva 300 alunos ao Desfile em Americana
O tradicional Desfile de 7 de Setembro acontece neste domingo na Avenida Brasil, em Americana, e conta com a presença do Instituto Jr Dias, que leva às ruas da cidade a força do esporte, da cultura e da cidadania.
O Instituto reúne mais de 300 alunos, entre crianças e integrantes da melhor idade, que representam suas mais de 10 modalidades esportivas gratuitas, incluindo Ballet, Basquete, Capoeira, Futebol de Campo, Futebol Society, Futsal, Ginástica Melhor Idade, Ginástica Rítmica, Karatê e Muay-Thai.
Para o Instituto Jr Dias, a participação no desfile é mais que uma celebração cívica: é a oportunidade de apresentar à cidade de Americana todo o trabalho realizado em prol da inclusão social, da promoção da saúde e da transformação de vidas por meio do esporte e da cultura. Além disso, é um momento de gratidão e reconhecimento aos patrocinadores e parceiros, que acreditam e apoiam a missão do Instituto.
