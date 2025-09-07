Americana marca presença em fórum estadual de mobilidade urbana

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), marcou presença nesta quinta-feira (4) na 93ª Reunião do Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana, realizada no Espaço de Eventos Floresta, em Sorocaba. O evento reúne profissionais que atuam no segmento de mobilidade urbana nas esferas municipal, estadual e federal, além de especialistas e representantes de entidades e associações do setor, visando a troca de experiências e o compartilhamento de novas ideias e tecnologias.

O município foi representado no encontro pelos servidores Adilson dos Santos e Rachel Rodrigues Barboza Pessoa. O Fórum Paulista é um dos mais importantes espaços de debates e elaboração de propostas e políticas públicas para melhoria da mobilidade urbana nas cidades do estado de São Paulo, servindo como referência para outros estados e regiões do país.

“Foi uma participação muito positiva, que nos permitiu conhecer experiências de outras cidades e trazer novas ideias que podem ser aplicadas em Americana. O fórum é um espaço importante de aprendizado e de troca, que contribui diretamente para o aprimoramento do nosso trabalho no dia a dia”, destacou Adilson.

Reunião

A reunião do fórum seguiu até a sexta-feira (5) e foi composta por seis painéis de debate: apresentação dos programas e projetos do Governo Estadual e Federal; Marco Regulatório e a relação com os países da América Latina; apresentação da União Internacional de Transporte Público (UITP); inovações tecnológicas para a mobilidade urbana; Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV); e um último painel com assuntos como CNH, pátio de recolhimento de veículos, Polo Gerador de Tráfego, regulamentação de ciclomotores, novas atribuições da fiscalização de trânsito, entre outros temas.

“Temos buscado participar ativamente desses encontros, porque acreditamos que o diálogo e a cooperação são fundamentais para avançarmos em políticas públicas de mobilidade urbana. Estar presente nos fóruns nos ajuda a acompanhar as inovações do setor e a planejar soluções mais eficientes para melhorar a qualidade de vida dos americanenses”, ressaltou o secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Americana é presença frequente no Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana. Este ano, os servidores da Utransv já haviam participado da 92ª reunião, realizada em abril, no auditório da Câmara Municipal de Hortolândia. A próxima edição está marcada para os dias 27 e 28 de novembro, em Bertioga.

