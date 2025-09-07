Prof. Edinho pede programas recreativos para idosos no Centro Esportivo de Sumaré

Leia + sobre política regional

O vereador Professor Edinho (Republicanos) apresentou, na Câmara de Sumaré, uma indicação em que solicita ao prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) a implantação de programas recreativos de esporte e lazer voltados à população idosa no Centro Esportivo Municipal Vereador José Pereira, na Avenida Rebouças.

Professor Edinho explicou que há um núcleo de atividades para a terceira idade em pleno funcionamento no Seminário de Nova Veneza, mas a distância e os problemas de locomoção dificultam o acesso dos idosos da área central às práticas esportivas no local.

O vereador pondera que atualmente a região central de Sumaré carece de uma oferta estruturada de programas voltados a essa faixa etária, com uma série de atividades esportivas.

Número

“Há um número expressivo de idosos residentes na região central de Sumaré, e muitos deles não dispõem de opções acessíveis para a prática de atividades esportivas, recreativas e de lazer. É preciso criar alternativas próximas às suas residências, que proporcionem não apenas benefícios físicos, mas também interação social e melhoria da qualidade de vida”, destacou o vereador.

O Centro Esportivo Vereador José Pereira foi apontado como local ideal para receber as atividades propostas. Além de sua localização estratégica, o espaço dispõe de infraestrutura adequada para a realização de aulas de ginástica, dança, alongamento, jogos adaptados e outras modalidades que favoreçam a saúde física e mental, além de estimular a convivência social.

Na indicação, Professor Edinho reiterou seu compromisso em defender demandas importantes da comunidade e destacou a relevância da atenção do Poder Executivo à proposta. “Contamos com o habitual compromisso e atenção desta Administração para com as demandas da população e dos idosos de Sumaré”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP