Americana: alunos da EE ‘Silvino José de Oliveira’ participam do Câmara Jovem

O projeto educacional “Câmara Jovem” da Câmara Municipal de Americana realizou nesta quinta-feira (4) a segunda sessão simulada de 2025 no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. Cerca de setenta alunos do 8º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Prof. Silvino José de Oliveira, da região da Vila Cordenonsi, participaram das atividades.

Ainda na escola, os alunos receberem o apoio dos coordenadores, professores e assessores da Câmara para a realização de várias etapas do projeto, como pesquisas, elaboração das proposituras e discussões de caráter interdisciplinar, com atividades voltadas para o desenvolvimento do senso crítico e o debate em Plenário.

Durante a sessão simulada, as atividades foram orientadas pela assessoria do Legislativo e pelos representantes da escola, que acompanharam os debates. A mesa diretora foi composta por Leonardo Gomes Barcelar (presidente), Isabelly da Silva do Nascimento (primeira secretária) e Isabelli Pissi dos Santos (segunda secretária). Foram discutidos um projeto de lei, três requerimentos e duas indicações.

O vereador Thiago Brocchi (PL) utilizou a palavra para ressaltar a importância da participação da população jovem na política. “Os jovens precisam acompanhar o trabalho dos vereadores que tomam decisões que interferem diretamente no dia a dia e no futuro de cada um. Hoje as redes sociais são ferramentas importantes para a divulgação do trabalho do legislativo e de acesso à informação por parte da população. Também fico feliz em ver a grande quantidade de vereadoras o que demostra o papel da mulher nas tomadas de decisão para a sociedade”, disse.

A etapa da sessão simulada contou ainda com uma visita guiada em que os alunos aprenderam sobre a história de Americana e da Câmara e conheceram as dependências do legislativo. Os vereadores mirins também receberam certificados de participação.

As seguintes proposituras foram debatidas e aprovadas pelos vereadores mirins:

– Projeto de lei dos vereadores Alice de Oliveira Santos, Lowhan Pereira Gimenez, Asafe do Nascimento dos Santos, sobre instalação de banheiros químicos em espaços públicos de lazer nos bairros de Americana.

– Requerimento dos vereadores Geordane Marcel Souza Junior e Maria Karolina pedindo esclarecimentos sobre terreno baldio usado para armazenamento de terra e circulação de máquinas pesadas, próximo à Escola Estadual Silvino José de Oliveira.

– Requerimento de autoria dos vereadores Miguel Asafe Muniz de Godoi e Wellington Henrique Adalberto Cardoso solicitando providências quanto a problemas de iluminação pública na Rua Maestro Silvio Bianchi, e pedido de resposta por parte da CPFL e da Prefeitura Municipal.

– Requerimento de autoria dos vereadores Gustavo Lourenço da Cunha, Felipe Alveti solicitando reparos de vazamento de água na Rua Moacir Neves Grillo no bairro Carioba.

– Indicação de autoria dos vereadores Julio Davi Fernandes Araujo, Tiago Henrique Alves da Silva e Benhur Bispo de Freitas pedindo revitalização do espaço público localizado na rua Maestro Silvio Bianchi.

– Indicação de autoria dos vereadores Nicoly de Bastos Ferreira, Arthur Novais, Any Karoliny Menezes da Silva e Sofia Ribeiro Jacomini, solicitando melhorias na infraestrutura da Rua São Simão, nº 522, nas proximidades do Posto de Saúde do Bairro Cariobinha.

