O prefeito de Americana, Chico Sardelli, apresentou quatro ofícios à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) com pedidos de inclusão de investimentos no município, nas áreas de Saneamento, Meio Ambiente, Infraestrutura e Turismo, no Orçamento do Estado para 2026. Juntas, as demandas somam R$ 230 milhões. A Casa de Leis paulista realizou audiência pública sobre o tema, na noite desta sexta-feira (5), na Câmara Municipal de Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

“Apresentamos demandas fundamentais para Americana em diferentes áreas, que dependem de investimentos de grande porte para que possam ser concretizados. Em nome do presidente André do Prado, deixo meu agradecimento a todos os membros da Alesp pela atenção com a nossa cidade. E tenho certeza de que o governador Tarcísio de Freitas, como tem feito ao longo dos últimos anos, vai olhar com carinho para esses pedidos”, disse Chico.

O prefeito de Americana solicitou recursos para a recuperação da Represa do Salto Grande, estimada em R$ 150 milhões. O objetivo é investir especialmente em unidades de tratamento de efluentes sanitários, que permitirão reduzir da água o aporte de nutrientes, que são os principais poluidores da represa e responsáveis pela reprodução de macrófitas (plantas aquáticas). Isso permitiria recuperar a qualidade da água e, ao mesmo tempo, fortalecer o potencial turístico da região.

Sardelli também pediu a inclusão no orçamento estadual

de investimentos para execução do projeto de requalificação do Parque Natural Municipal Gruta Dainese. O projeto está estimado em R$ 50 milhões. Com o investimento proposto, a área pode receber núcleo de educação ambiental, estação de ginástica, teatro de arena, pista de caminhada, sanitários, praça de alimentação, administração do parque, cercamento físico, calçamento e iluminação. Conforme o ofício, a indicação “denota a preocupação e cuidados com a saúde preventiva da população e a recomposição urbanística ambiental do espaço”.

Em outra demanda ao Parlamento de São Paulo, o chefe do Executivo de Americana apresentou o pedido de R$ 30 milhões para obras de infraestrutura, recapeamento e pavimentação asfáltica. O ofício lembra a importância do acesso aos recursos para recuperação da malha urbana diante do grande deslocamento de pessoas e cargas.

O último ofício apresentado à Alesp ainda solicita a ampliação do orçamento para investimentos em turismo aos 70 novos Municípios de Interesse Turístico (MITs), grupo do qual Americana faz parte após a conquista do título aprovado pelos deputados estaduais em agosto deste ano. A proposta busca fortalecer o desenvolvimento econômico e a geração de empregos e renda.

Em razão do diagnóstico de Covid-19, nesta sexta-feira, o prefeito Chico enviou uma mensagem em vídeo aos presentes à audiência e foi representado na Câmara pelo secretário municipal de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto. “A articulação junto ao Governo de São Paulo e à Alesp é parte fundamental do trabalho da Prefeitura de Americana em prol da população, sempre com o objetivo de ampliar a capacidade de execução de investimentos. O prefeito Chico trouxe uma série de pedidos importantes em que a administração municipal precisa do suporte de outros entes, como a gestão estadual. Vamos acompanhar de perto a tramitação do orçamento paulista do próximo ano”, destacou Zerbetto.

Os ofícios de Americana foram endereçados ao presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp, Gilmaci Santos, que conduziu a audiência pública no município, junto do vice-presidente da comissão, Luiz Claudio Marcolino, e dos membros Dirceu Dalben e Enio Tatto.

Leia + sobre política regional