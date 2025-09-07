Corrida Pernas da Alegria recebe inscrições até esta 2ª-feira, dia 8

A terceira edição da Corrida e Caminhada Pernas da Alegria está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira, 8 de setembro. A largada acontece no domingo, dia 14, às 7h, no Bike Hotel, em Americana.

O evento será dividido em três modalidades: Caminhada de 3 km, Corrida de 5 km e Corrida de 10 km. O principal objetivo é arrecadar recursos para a compra de cadeiras de rodas adaptadas, que serão doadas a crianças e adolescentes atendidos pelo Instituto Pernas da Alegria.

As inscrições custam entre R$ 89,90 e R$ 119,90. através deste link. Todos os participantes recebem camiseta e medalha, e os inscritos no valor maior também ganham sacochila, viseira e garrafa. Além disso, todos concorrem a prêmios como uma viagem, um jantar e até um voo panorâmico.

Recentemente, a Câmara Municipal de Americana aprovou a inclusão da corrida no calendário oficial do município, por iniciativa do vereador Fernando da Farmácia, reforçando a importância social e esportiva do evento. O evento une solidariedade, saúde e qualidade de vida, fortalecendo o espírito comunitário da região.

