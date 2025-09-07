Três meses depois de receber alta médica, o atacante Pedro Severino voltou ao Estádio Santa Cruz neste sábado (6) para um momento especial: ele deu o pontapé inicial na partida entre Botafogo-SP e Athletico-PR, pela Série B.
O jogador, que sobreviveu a um grave acidente de carro em março e passou 98 dias internado, foi ovacionado pela torcida em uma homenagem emocionante.
Pedro Severino com a família
Ao lado da família, Pedro recebeu o novo uniforme número três do Pantera, viu uma bandeira com sua imagem ser estendida no gramado e ainda foi lembrado em vídeos no telão com seus gols pelo clube.
O elenco do Botafogo-SP também entrou em campo usando camisas com o rosto do atleta, celebrando a recuperação considerada “milagrosa” pelos médicos.
