Um jipe desgovernado invadiu a calçada durante o desfile de 7 de Setembro em Brusque (SC) e atropelou ao menos quatro pessoas que acompanhavam a apresentação.
Entre as vítimas estão uma idosa, que sofreu fratura e suspeita de lesão na coluna, e uma mulher de 37 anos que estava com uma criança de colo — o bebê não se feriu.
Jipe de fãs de militares
O veículo fazia parte de um grupo de entusiastas de carros militares antigos e, segundo a Polícia Militar, teria perdido o freio. O motorista permaneceu no local e o caso é investigado pela Polícia Civil.
