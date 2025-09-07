Um jipe desgovernado invadiu a calçada durante o desfile de 7 de Setembro em Brusque (SC) e atropelou ao menos quatro pessoas que acompanhavam a apresentação.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Entre as vítimas estão uma idosa, que sofreu fratura e suspeita de lesão na coluna, e uma mulher de 37 anos que estava com uma criança de colo — o bebê não se feriu.

Jipe de fãs de militares

O veículo fazia parte de um grupo de entusiastas de carros militares antigos e, segundo a Polícia Militar, teria perdido o freio. O motorista permaneceu no local e o caso é investigado pela Polícia Civil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PORTAL NOVO MOMENTO (@novomomento)

Leia Mais notícias do Brasil