Praça Allan Kardec, no Jardim Brasil, ganhará nova quadra de areia

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, está ampliando as opções de lazer na Praça Allan Kardec, no Jardim Brasil, com a construção de uma quadra de areia. O espaço será destinado à prática de vôlei, futevôlei e beach tênis.

Nesta semana, as equipes atuaram no local com a colocação da areia, instalação dos postes para as redes de vôlei e montagem dos alambrados. As etapas anteriores compreenderam a escavação e a terraplanagem da área. A iniciativa integra uma série de reformas e revitalizações em espaços esportivos de Americana.

“A construção dessa nova quadra de areia vem para ampliar as opções esportivas em Americana, atendendo à demanda da população do Jardim Brasil e de bairros vizinhos. Queremos que cada vez mais pessoas tenham acesso a espaços de qualidade para praticar esportes e cuidar da saúde”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A obra conta com investimento de R$ 106.315,52, provenientes de emenda impositiva do vereador Wagner Rovina. O objetivo é valorizar os espaços públicos e fomentar a prática esportiva, ampliando as oportunidades de lazer para a população da região.

