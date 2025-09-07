Comusa de Santa Bárbara abre inscrições para eleger novos conselheiros

O Comusa (Conselho Municipal de Saúde) de Santa Bárbara d’Oeste abrirá na próxima segunda-feira, dia 8, as inscrições para a eleição de novos conselheiros de saúde. O edital de convocação do processo eleitoral foi publicado nesta quinta-feira (4) no Diário Oficial do Município.

Os interessados devem se inscrever até o dia 19 de setembro, das 8 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, na sede do órgão, localizado na Rua Graça Martins, 436, no Centro (entrada pela lateral). As entidades devidamente habilitadas a inscrever candidatos deverão fazê-lo mediante requerimento e apresentação de documentos comprobatórios no local.

Poderá se inscrever qualquer cidadão maior de 18 anos, filiado a uma das seguintes entidades: associações de portadores de patologia; associações de portadores de deficiência; entidades voltadas ao trabalho ou assistência à infância e juventude; movimentos de defesa da mulher; associações de terceira idade; associações de moradores de bairro; sindicatos de trabalhadores; movimentos religiosos ligados à área de saúde; conselhos locais de saúde; entidades prestadoras de serviços de saúde conveniados com o poder público municipal; e associações de trabalhadores.

Conselhos Locais

Além das inscrições para o Comusa, na segunda-feira (8) também serão abertas as inscrições para integrar os Conselhos Locais de Saúde. Os usuários e trabalhadores dos serviços de saúde interessados em participar devem procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima à residência até o dia 19 de setembro, de segunda a sexta-feira, nos seguintes horários: UBS Europa 4 e UBS Dona Regina, das 8 às 12 horas; UBS Boa Vista, das 14 às 18 horas; Complexos Regionais de Saúde do Jardim Pérola e do Jardim Europa, das 8 às 18 horas, e demais UBSs, das 8 às 16 horas.

A nova composição do Comusa e dos Conselhos Locais será válida para o biênio 2025-2027. As assembleias estão previstas para o dia 9 de outubro, em formato e horário ainda a serem definidos. Mais informações sobre o processo eleitoral podem ser obtidas na sede do Conselho ou pelo telefone (19) 3455.6440.

