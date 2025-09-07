Estrela-Lobo e alertas- Os incêndios florestais já devastaram milhões de hectares em diferentes partes do mundo. Só em 2025, a União Europeia viveu o pior ano de sua história recente em queimadas, e no Brasil, comunidades tradicionais como o quilombo Águas do Miranda, em Bonito (MS), ainda tentam se recuperar dos prejuízos deixados pelo fogo e pela seca. Enquanto adultos buscam soluções imediatas para enfrentar a crise climática, é essencial que as novas gerações cresçam conscientes da relação entre seres humanos e natureza.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

É nesse contexto que urge Estrela-Lobo, novo livro da autora Flávia Reis, com ilustrações de Natália Gregorini, publicado pela Editora do Brasil. A obra convida crianças a partir dos 10 anos a mergulhar em uma narrativa que mistura fantasia, folclore e ciência, despertando sensibilidade para questões urgentes do nosso tempo.

Na história, uma estrela desce à Terra e se transforma em lobo. Ao lado de outras constelações, descobre não só a força da natureza, mas também o perigo do fogo e da destruição. Para reencontrar seu propósito, a Estrela-Lobo precisa lembrar quem é e ajudar a cuidar do lugar que ama.

Muito além da aventura, o livro oferece às crianças a oportunidade de refletir sobre o impacto das ações humanas no meio ambiente, a importância da preservação e o valor das culturas que vivem em conexão direta com a terra e a água. Em um momento em que queimadas e secas ameaçam não apenas florestas, mas também modos de vida inteiros, como os de ribeirinhos e quilombolas, a leitura de Estrela-Lobo torna-se um convite ao encantamento literário e à formação cidadã.

Ficha técnica Estrela-Lobo

Autora: Flávia Reis

Ilustradora: Natália Gregorini

Segmento: Ensino Fundamental – Anos Iniciais

Faixa etária: a partir dos 10 anos

Disciplinas: Ciências, Biologia, Língua Portuguesa

Temas: Meio ambiente; Folclore; Preservação ambiental; Cidadania

Páginas: 40 | Formato: 23,5 x 20,5 cm | ISBN: 9788510103879 | 1ª edição – 2024

Sobre Flavia Reis

Dedicou-se à literatura após cursar uma especialização em Literatura e um Mestrado em Letras na USP. Com foco na relação entre textos literários e outras artes, especialmente a ilustração, tornou-se uma autora reconhecida, com livros adotados por escolas no Brasil e participação em feiras literárias internacionais. Em 2020, recebeu a premiação da Unesco, e, em 2022, concluiu o doutorado sobre literatura infantil e juvenil. Atualmente, realiza pesquisa no Pós-Doutorado na UNESP e desenvolve projetos voluntários, como a curadoria de livros para comunidades indígenas. É autora de 13 livros, dentre poesia, infantil e o infantojuvenil.

Sobre a ilustradora Natália Gregorini

Nasceu em Vilhena – RO, e já morou em vários lugares até chegar em Campinas, SP, onde fez graduação em Artes Visuais na Unicamp. Ainda durante a graduação cursou um ano na Universidade do Porto, em Portugal, onde estudou ilustração e técnicas de impressão. Lá aprendeu que as embalagens longa vida poderiam ser matrizes para gravura e que essa técnica não só servia para ilustrar como possibilitava a criação de narrativas de uma forma muito diferente, pois as matrizes desse tipo de embalagem poderiam ser recortadas e montadas, como num jogo de contar e recontar histórias.

Sobre a Editora do Brasil

A Editora do Brasil busca, há mais de 80 anos, renovar produtos e serviços que levem aos milhares de educadores e alunos do Brasil conteúdos atuais e materiais de qualidade. Nos quatro cantos do país, professores e gestores utilizam nossos livros e têm acesso a projetos didáticos e literários comprometidos com a ética e com uma educação cada dia melhor.

O compromisso da Editora do Brasil é com o dinamismo do conhecimento e com a educação que transforma e é transformada. Mais do que nunca, posiciona-se ao lado dos educadores, observando, analisando e discutindo os novos desafios do ensino em nosso país.

Leia + sobre diversão e arte