Em contagem regressiva para o dia 9 de setembro, próxima terça-feira, os noivos Renato Albani e Juliana Fructuozo se preparam para dar início a uma verdadeira maratona de três dias de festa no espaço Terras de Clara, no interior de São Paulo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Entre os destaques do grande dia estão os padrinhos famosos, como Bruninho Cerri (da dupla Bruninho & Davi), Felipe Saab (do grupo Jeito Moleque), o humorista Victor Sarro e o influenciador Júlio Cocielo. Fugindo do formato tradicional, os noivos optaram para que padrinhos e madrinhas entrem individualmente, reforçando a amizade próxima com cada um.

O casamento milionário vem sendo preparado em tempo recorde: o pedido aconteceu após apenas 11 meses de namoro, e a produção ganhou forma em cerca de três meses de preparativos intensos. A festa tem repercutido não apenas pelo luxo e sofisticação, mas também pela autenticidade bem-humorada do casal. A lista de presentes, por exemplo, já virou assunto ao reunir opções inusitadas como “quitar um boleto”, uma pista de boliche para casa, um sapato do Patati Paraná, uma TV de 312 polegadas e até uma viagem no espaço para a nave do Elon Musk.

Combinando sofisticação e irreverência, o casamento de Renato Albani e Juliana Fructuozo promete ser um dos eventos mais comentados do ano, reunindo amigos, familiares e celebridades em uma celebração que une luxo, afeto e diversão.

Renato Albani lista de presentes show de criatividade

Entre as opções estão show do próprio noivo, sapato do Patati, boia de braço para adulto e viagem ao espaço. A grande festa acontecerá na próxima terça-feira (09) no interior de São Paulo

O humorista Renato Albani sobe ao altar na próxima terça-feira (9) para oficializar sua união com Juliana Fructuozo em uma celebração luxuosa que promete entrar para a história. A festa acontece no interior de São Paulo, reunindo amigos famosos, familiares e convidados especiais. A lista de presentes divulgada dá spoiler do clima de diversão e alegria que os noivos estão preparando.

O casal resolveu quebrar o padrão e criou uma seleção de presentes nada tradicional e que está arrancando boas risadas dos convidados.

“A gente quis fazer uma lista que fosse a nossa cara…divertida e um pouco exagerada”, conta o casal. O resultado? Um verdadeiro mix de sonhos, piadas e desejos inusitados. Tudo com preços específicos que deixam a brincadeira ainda melhor.

Confira a lista completa:

Quitar um boleto – R$ 1.036,16

Raquete de matar mosquito – R$ 642,42

Saladeira – R$ 362,66

Sapato do Patati Paraná – R$ 1.347,01

Viagem no espaço para a nave do Elon Musk – R$ 15.542,43

Pista de boliche para casa – R$ 5.180,81

5 diárias de pedreiro – R$ 1.554,24

Forno para fazer cerâmica – R$ 6.320,59

Gasolina – R$ 549,17

Show de stand up do humorista Renato Albani – R$ 103.616,21

TV de 312 polegadas – R$ 12.433,94

Vale refeição válido na Itália para gastar na Lua de Mel – R$ 2.702,32

Jogo de copo americano – R$ 435,19

Palmeira Imperial para a casa nova – R$ 1.450,63

Argila para cerâmica – R$ 569,89

Boia de braço de piscina para adulto – R$ 725,31

Escorredor de louça – R$ 414,46

Escada rolante para casa – R$ 8.289,30

Fardo de Coka Zero – R$ 621,70

Ferro de passar – R$ 497,36

Churrasco vegano – R$ 6.730,18

Churrasqueira a gás e um saco de carvão – R$ 3.108,49

Cooler de Campari – R$ 1.039,78

Além da lista divertida, o casamento preparado com carinho pelos noivos, também virou inspiração para o palco: recentemente, Renato transformou a experiência em show de stand up e publicou no YouTube o vídeo “Eu vou casar”, que já soma mais de 1 milhão de visualizações, trazendo de forma bem-humorada sua visão sobre os preparativos.

Leia + sobre diversão e arte