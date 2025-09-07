Destaque para faxineiro no pós feriado. O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 128 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 16, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito também pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no PAT.
O PAT também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO
Ajudante de Motorista – Sem Experiência 2
Ajudante de Serralheiro – Sem Experiência 3
Ajudante de Tecelão – Sem Experiência 3
Ajudante Geral – Com Experiência 1
Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência 1
Atendente de Loja – Sem Experiência 1
Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1
Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 2
Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 1
Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 4
Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 1
Auxiliar de Operador de Injetora – Sem Experiência 2
Auxiliar de Usinagem – Com Experiência 1
Consultor de Negócios – Com Experiência 1
Controlador de Acesso – Com Experiência 1
Faxineiro – Com Experiência 3
Faxineiro – Sem Experiência 10
Mecânico Diesel – Com Experiência 2
Operador de Eletromecânica – Com Experiência 1
Operador de Furadeira Radial – Com Experiência 1
Operador de Máquinas – Sem Experiência 2
Operador Máquina de Endireitadeira Arame – Sem Experiência 1
Orçamentista Projetista – Com Experiência 1
Promotor de Vendas – Sem Experiência 5
Torneiro Lixador – Com Experiência 1
Torneiro Mecânico – Com Experiência 1
Vendedor Interno – Com Experiência 5
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 26
Arco Alimentação 2
Arco Comércio e Varejo 1
Arco Logística 2
Arco Produção 6
Repositor 5
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 11
Estágio na Área da Saúde 1
Estágio em Comunicação 3
Estágio em Engenharias 5
Estágio para Ensino Médio 8
