Americana confirma quarto óbito por dengue em 2025

A Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou, nesta terça-feira (25), o quarto óbito causado pela dengue no município em 2025. A vítima, uma mulher de 96 anos, residia no Parque da Liberdade. Ela estava internada em um hospital público e faleceu no dia 9 de fevereiro. De acordo com a Vigilância, o subtipo do vírus não foi identificado pelo Instituto Adolfo Lutz.

Os outros óbitos registrados são de um homem de 41 anos (Santa Cruz), um rapaz de 25 anos (Jardim Boer) e uma mulher de 61 anos (Jardim São Paulo). Americana totaliza 1.536 casos positivos da doença confirmados neste ano até esta terça.

Ações contra Dengue

Diversas ações vêm sendo realizadas pelo município dentro da campanha “Todos Contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!”. Entre elas, estão atividades de casa em casa com controle e recolhimento de criadouros e inspeções em pontos estratégicos.

As ações foram intensificadas com o uso de drone para auxiliar na inspeção de imóveis fechados e a realização de nebulização. Diversas atividades educativas também estão sendo realizadas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Diretoria Regional de Ensino.

A campanha contra a dengue em Americana tem o apoio e a parceria de outros setores, como as secretarias de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Assistência Social e Direitos Humanos, Planejamento, Comunicação e Tecnologia da Informação, Obras e Serviços Urbanos, ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), Diretoria Regional de Ensino, Defesa Civil, DAE (Departamento de Água e Esgoto) CPFL Paulista, entre outros.

