Sicredi Dexis irá sortear 113 Scooters em março

No próximo mês de março, a Sicredi Dexis sorteará 113 Scooters para seus associados. A promoção faz parte da campanha em comemoração aos 40 anos da instituição financeira cooperativa, intitulada “Muda a Vida da Gente!” que está distribuindo 4 milhões em prêmios.

O sorteio das Scooters marcará a metade da campanha, que se iniciou no ano passado e vai se encerrar em setembro de 2025, quando a cooperativa que pertence ao sistema Sicredi completará 40 anos.

“Sortearemos uma Scooter por agência, ou seja, a chance de ganhar é muito grande”, afirmou Welington Ferreira, presidente do grupo ao lembrar das 113 agências espalhadas pelos estados do Paraná e São Paulo.

Nos meses anteriores já foram realizados cinco sorteios, e nos próximos, os sorteios mensais continuarão. Já em 3 de setembro, no sorteio final, serão cinco imóveis de R$ 500 mil cada, um para cada regional da cooperativa: Maringá, noroeste do Paraná, norte do Paraná, leste paulista e centro-leste paulista.

Confira os próximos sorteios, suas datas e os respectivos prêmios:

113 Scooters (12/03/25 – Resultado: 14/03/25)

5 iPads (16/04/25 – Resultado: 18/04/25)

5 iPhones 15 Pro Max (14/05/25 – Resultado: 16/05/25)

5 TVs Smart (11/06/25 – Resultado: 13/06/25)

5 Playstations (16/07/25 – Resultado: 18/07/25)

5 vales-presentes de R$ 10mil no Shopping Sicredi (13/08/25 – Resultado: 15/08/25)

5 Apartamentos de R$ 500 mil cada (03/09/25 – Resultado: 05/09/25)

Todos os associados adimplentes já contam com um número da sorte. Para aumentar as chances de ganhar, é possível investir em serviços da Sicredi Dexis como: Capital social, Poupança, Fundos de investimento, Depósitos, Crédito, entre outros. Quem tiver conta ativa e adimplente ao final da campanha ganhará mais cinco números para concorrer.

Os ganhadores do prêmio final, que são os imóveis, poderão indicar uma entidade de sua cidade, participante da Campanha União Solidária, para ganhar uma doação no valor de R$ 15 mil.

