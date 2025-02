Clube de leitura anti-machista com inscrições abertas

O Clube de Leitura Anti-Machista – NÃO BENTOS é um espaço seguro dedicado a homens que desejam repensar masculinidades através da literatura. Criado pela escritora, médica e sexóloga Mila Nascimento, o projeto convida os participantes a refletirem sobre padrões de comportamento, toxicidade e novas formas de vivenciar a masculinidade, sem as amarras dos modelos tradicionais impostos pela sociedade.

A cada encontro, os integrantes mergulham na leitura de uma obra literária, debatendo temas essenciais como afetividade, ciúmes, poder, questões de gênero e relações interpessoais. O clube busca proporcionar uma experiência transformadora, incentivando uma construção mais saudável e consciente do que representa “ser homem”.

Leia + sobre Famosos, artes e música

“A ideia é aproveitar personagens da literatura para discutir questões de masculinidade, padrões de comportamento tóxico e permitir espaço seguro para reflexões e transformações”, afirma Mila. Ela acredita que a literatura é uma ferramenta poderosa para fortalecer o movimento feminista, desconstruir o patriarcado e atentar para formas sutis de comportamento de gênero masculino, ainda presentes na nossa realidade e que tem sido nomeadas como micro machismos; promovendo relações mais harmoniosas entre homens e mulheres.

Por que “Não Bentos”?

O nome do clube faz referência a Bento Santiago, ou Bentinho, narrador do clássico “Dom Casmurro”, de Machado de Assis. Para Mila, Bentinho representa a masculinidade frágil e o estereótipo do patriarcado que não apenas oprime as mulheres, mas também aprisiona os próprios homens.

“Ele personifica um homem branco, heteronormativo, repleto de privilégios, que passa de jovem apaixonado e inocente a alguém angustiado, cruel e ciumento. O objetivo do clube é justamente fugir desse padrão e construir novas possibilidades de ser homem“, explica a profissional, que também organiza o clube de leitura feminista CAPITOLINAS.

Como funciona o clube?

Os encontros acontecem mensalmente, sempre na última terça-feira do mês, das 20h às 21h30, no formato online. O investimento anual é de R$180,00. Além da leitura e dos debates, o clube conta com a presença de autores convidados e bate-papos mediados também por profissionais de saúde mental, garantindo uma experiência enriquecedora e acolhedora para todos os participantes.

Programação do 1º semestre:

📖 Março – Tudo é Rio (Carla Madeira)

📖 Abril – Morangos Mofados (Caio Fernando Abreu)

📖 Maio – A Falência (Júlia Lopes de Almeida)

📖 Junho – Outono de Carne Estranha (Airton Souza)

📖 Julho – Os Novos Moradores (Francisco Azevedo)