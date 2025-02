Receio de virar lixão de novo- O subsíndico de um condomínio no jardim dos Lírios em Americana se mostrou indignado com moradores que voltaram a jogar material inservível em frente ao residencial.

“Foi limpa a área há menos de 15 dias e já voltaram a despejar material na rua aqui em frente”, disse. O maior medo dos moradores preocupados com o local é que o condomínio se torne um foco grande de dengue.

Mais notícias da cidade e região

Moram mais de 300 famílias e mais de 2 mil pessoas no local. Uma das ideias seria colocar câmeras de segurança para flagrar os ‘porquinhos’ que não conseguem ir até o ecoponto.

Lição pra não virar Lixão

Não adianta explicar para a mosca que o mel é melhor que o lixo, ela sempre vai escolher o lixo. Adianta reclamar da prefeitura se os moradores são os principais responsaveis

Prefeitura visita 6,1 mil imóveis e recolhe 770 quilos de materiais durante mutirão contra a dengue

A Prefeitura de Americana segue com o mutirão para recolhimento de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Desde o início das atividades, no dia 19 de fevereiro, até esta terça-feira (25), os agentes visitaram 6.100 imóveis e removeram 770 quilos de materiais em desuso, considerados criadouros.

O trabalho faz parte da campanha municipal “Todos Contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!”, que tem como objetivo reforçar as atividades do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) e mobilizar a cidade toda contra a doença.

Nesta terça-feira (25), os agentes atuaram no Jardim dos Lírios e parte do Cidade Jardim, que está entre os bairros com maior incidência de casos, atrás do Jaguari e à frente do Parque da Liberdade.

“O mutirão é uma ação fundamental para eliminar focos do Aedes aegypti e prevenir a dengue, além de outras doenças como zika e chikungunya. Contamos com a participação de todos para manter nossa cidade mais segura e livre desse mosquito”, disse o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

“Dia D”

No sábado (22), o município realizou o “Dia D” de combate à dengue, em parceria com a EPTV Campinas. Durante as ações, os agentes visitaram aproximadamente 800 imóveis e recolheram cerca de 100 quilos de materiais, no Jaguari.

Ainda foram realizadas atividades educativas na Pastoral da Criança da Igreja São Judas Tadeu, no Jardim Ipiranga, e panfletagem na região central da cidade. Juntas, essas ações mobilizaram cerca de 500 pessoas. Uma nebulização também ocorreu em uma área estratégica, atrás do Mercado Municipal.

A campanha contra a dengue em Americana tem o apoio e a parceria de diversos setores, como as secretarias de Educação, Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Assistência Social e Direitos Humanos, Planejamento, Comunicação e Tecnologia da Informação, Obras e Serviços Urbanos, ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), Diretoria Regional de Ensino, Defesa Civil, DAE (Departamento de Água e Esgoto), CPFL Paulista, entre outros.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP