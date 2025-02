Nubank dobra lanche do Burger King, veja como

Desde o dia 20 de fevereiro, o Burger King®, em parceria com Nubank, oferece aos seus clientes mais um benefício na compra de 2 sanduíches a partir de R$25,90: com validade em todo o Brasil, quem realizar o pagamento com o cartão físico Nubank, seja na função débito ou crédito, receberão um item adicional – um Free Refill ou uma Batata Frita Pequena. E pra quem não tiver Nubank? Aí, um abraço! Alguns restaurantes da franquia contarão com “abraçadores” profissionais, prontos para oferecer aquele carinho simbólico para quem não possuir cartão Nubank e quiser entrar na brincadeira.

“O Nubank era a escolha natural para essa parceria: duas marcas amadas que, cada uma em seu setor, transformaram o mercado e se tornaram plataformas de acesso. Por isso, mais do que uma ação superficial, buscamos um benefício real para quem escolhe a gente todos os dias, especialmente num momento em que as contas pesam. BK® e Nubank acreditam que agir vale mais do que falar – e essa parceria é a prova disso.“ complementa Igor Puga, CMO da ZAMP, máster franqueada da marca Burger King® no Brasil.



“No Nubank, estamos sempre buscando formas inovadoras de surpreender nossos clientes. Essa parceria com o Burger King é uma oportunidade incrível para criar uma experiência divertida, que vai além do tradicional. Queremos que nossos clientes se sintam especiais e valorizados, e essa ação é uma forma de demonstrarmos nossa paixão pelos mais de 100 milhões de consumidores.” ressalta Juliana Roschel, CMO do Nubank.

A ação é válida a partir do dia 20/02/2025 e enquanto durarem os estoques. Necessário realizar o pagamento exclusivamente com cartões físicos Nubank, na função de débito ou crédito e a inserção ou aproximação do cartão físico na maquininha para a operação ser concluída. Pagamentos via Carteiras Digitais (Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay) ou via Pix não serão aceitos. Preços a partir de R$25,90.

Escolha 2 itens, entre: Batata Frita Média, Big King, 6 BK Franguinhos, Cheddar Duplo, Cheeseburger Duplo, Chicken Duplo, Free Refill/Refrigerante, Onion Rings Média, Rodeio Duplo, Stacker Duplo Bacon, Whopper, Whopper Vegetariano, com 1 Batata Pequena ou 1 Free Refill a partir de R$25,90. Na Nota Fiscal, o valor total será dividido entre os itens adquiridos. Oferta válida no Balcão, Totem e BK Drive. Os preços dos produtos podem sofrer alterações de acordo com a região e/ou restaurantes sem aviso prévio. Consulte os restaurantes participantes em: (https://bit.ly/DuplaBK25). Itens adicionais ou troca de itens serão cobrados à parte.

Sobre Burger King®

O Burger King® é uma das maiores operações de fast food do Brasil, presente em todos os estados do país. O primeiro restaurante da rede foi inaugurado no Brasil em 2004, passando a ser operado oficialmente pela máster franqueada brasileira ZAMP® em 2011. Com mais de 1.000 estabelecimentos, entre lojas próprias e franqueadas, a marca foi considerada uma das mais criativas do mundo por três anos consecutivos em Cannes. Para saber mais sobre Burger King® no Brasil, acesse o site ou acompanhe a marca no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

Sobre Nubank

O Nu é uma das maiores plataformas de serviços financeiros digitais do mundo, atendendo 110 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. A empresa tem liderado uma transformação na indústria, usando dados e tecnologia proprietária para desenvolver produtos e serviços inovadores.

Guiado por sua missão de combater a complexidade e empoderar as pessoas, o Nu atende à jornada financeira completa dos clientes, promovendo acesso e avanço financeiro com crédito responsável e transparência. A empresa se apoia em um modelo de negócios eficiente e escalável que combina baixo custo de atendimento com retornos crescentes. O impacto do Nu tem sido reconhecido em diversos prêmios, incluindo as 100 Empresas mais Influentes da Time, as Empresas Mais Inovadoras da Fast Company e os Melhores Bancos do Mundo da Forbes.

