Brazilian wax- benefícios da técnica de sucesso internacional

A depilação íntima completa, conhecida mundialmente como Brazilian Wax, conquistou espaço nos principais mercados de estética do mundo. Criada e popularizada no Brasil, essa técnica ganhou fama por oferecer uma pele totalmente lisa e livre de pelos, diferenciando-se de outros métodos mais conservadores usados nos Estados Unidos e na Europa.

Com um apelo que mistura sensualidade, higiene e confiança, a Brazilian Wax se tornou uma preferência global, especialmente em regiões litorâneas e de clima quente, onde o corpo está mais exposto. Seu sucesso atraiu o interesse de grandes redes e investidores, consolidando a técnica como uma das mais rentáveis do setor de beleza.

“Percebemos um interesse imediato por parte dos consumidores, que buscam soluções eficientes e de longa duração para a remoção de pelos”, afirma Douglas Bubna, especialista em expansão de redes e aceleração de empresas. “O mercado americano está vivendo um momento propício para absorver modelos inovadores de depilação, especialmente aqueles que entregam resultados superiores e um diferencial competitivo. A cera brasileira, por ser reconhecida mundialmente pela sua qualidade, vem se destacando nesse cenário”, completa.

Brazilian Way

Um exemplo desse fenômeno é a RioLaser, empresa brasileira que desembarcou nos Estados Unidos com um investimento inicial de US$1,5 milhão. Com um modelo de negócios baseado em alta tecnologia e na filosofia do “Brazilian Way” de depilação, a marca está conquistando espaço rapidamente, com duas unidades abertas e uma terceira a caminho, todas na Flórida.

O crescimento acelerado da empresa em questão reflete a força desse segmento. A entrada de um fundo de investimentos brasileiro na operação garantiu um aporte de US$20 milhões para expansão nos próximos dois anos. “Queremos chegar a 40 unidades até o final de 2027 e nos tornar uma das redes mais disputadas do mercado americano”, destaca Bubna.

O destaque do Brazilian Wax vai além de uma tendência momentânea. Sua popularidade é reflexo dos benefícios que a técnica proporciona, tanto para a pele quanto para a autoestima. A prática conquistou clientes ao redor do mundo não apenas pela eficiência na remoção dos pelos, mas também pela sensação duradoura de suavidade e higiene.

Veja a seguir os principais motivos pelos quais essa depilação se tornou um fenômeno global.

Pele lisa por mais tempo

Diferente de lâminas e cremes depilatórios, que cortam o pelo na superfície, a depilação com cera remove o fio desde a raiz. Isso retarda o crescimento e garante uma pele macia por semanas, reduzindo a frequência de manutenção. Além disso, como os fios crescem de forma mais espaçada e fina, o processo de remoção torna-se menos incômodo a cada sessão.

Redução do crescimento dos pelos

Com a repetição do procedimento, os fios crescem mais finos e espaçados. Em alguns casos, há uma redução significativa da quantidade de pelos ao longo do tempo, facilitando ainda mais a rotina de cuidados pessoais. Esse efeito é especialmente vantajoso para quem deseja uma solução de longo prazo para a depilação, sem depender constantemente de métodos temporários.

Prevenção contra irritações e cortes

Métodos como a lâmina podem causar cortes, irritações e foliculite – a Brazilian Wax minimiza esses riscos, deixando a pele uniforme e livre de agressores que comprometem a saúde da região depilada. Vale ressaltar que a cera ajuda na remoção de células mortas, promovendo uma leve esfoliação que melhora a textura da pele.

Sensibilidade e confiança

A sensação de pele lisa é frequentemente associada a bem-estar e confiança. Muitas pessoas relatam uma melhora na autoestima após a depilação, sentindo-se mais confortáveis e seguras em relação ao próprio corpo. Junto a esse fator, a ausência de pelos proporciona mais conforto no uso de roupas mais justas ou de banho, favorecendo uma maior liberdade no dia a dia.

Higiene e frescor

A remoção dos pelos evita o acúmulo de suor e bactérias, proporcionando uma sensação prolongada de limpeza e frescor. Esse fator é um dos grandes motivos pelos quais a Brazilian Wax é a opção favorita em regiões quentes e litorâneas. Ao eliminar os pelos, reduz-se também o risco de odores e infecções na região, resultando em um cuidado maior com a higiene pessoal.