O CarnaPraia 2025, em Americana, terá uma programação musical com diversidade de ritmos para agradar todos os tipos de foliões. A festa popular acontece nos dias 1º e 2 de março (sábado e domingo), na Orla da Praia dos Namorados, com entrada gratuita. O evento é promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Atrações do CarnaPraia 2025 prometem esquentar a temperatura e não deixar ninguém parado.

No sábado (1º), a festa acontece das 16h às 22h, com as apresentações do DJ Luiz Cardo, das marchas tradicionais de Carnaval executadas pela Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” e da folia com Samba do Negro Silva.

No domingo (2), a folia começa mais cedo, às 12h, e vai até às 20h com DJ Luiz Cardo, pagode com o Grupo Já Tá Dentro e carnaval infantil com o Samba da Nega até às 18h. O grupo continua a apresentação para o público adulto a partir das 18h30. Haverá também maquiagem infantil com a arte educadora e psicopedagoga Cristina Lazaretti, da Casa do Conto, para colorir o dia das famílias americanenses.

A praça de alimentação montada no local contará com um cardápio de sabores variados. As opções ficarão a cargo dos seguintes estabelecimentos: Buenos Burguer, Pastel Poco Loco, Pasconita Churros, Padaria Dona Vitória (lanches de pernil), Fernando Crepe e Kalango Cervejaria (chopp, cerveja em lata, refrigerantes, água e demais bebidas).

“Estamos animados com a programação organizada pela administração municipal para o CarnaPraia 2025. A Orla da Praia dos Namorados foi aprovada pelas famílias de Americana e, em 2024, mais de 23 mil pessoas compareceram à folia. Para este ano, nossa expectativa é de um público ainda maior. Teremos dois dias de muita festa e todas as famílias estão convidadas”, declara o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) estará presente na festa para a segurança dos foliões.

