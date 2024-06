Americana conquista prêmio estadual com projeto de agricultura urbana

Americana conquistou a primeira colocação do Prêmio “Governador André Franco Montoro”, no âmbito do Programa Município VerdeAzul, na categoria Agricultura Urbana e Periurbana. O município foi o que mais se destacou em todo o Estado de São Paulo na faixa dos 100 a 500 mil habitantes.

A entrega da premiação, feita pelo governador Tarcísio de Freitas, ocorreu nesta quarta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, durante solenidade no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, onde o prefeito Chico Sardelli esteve presente acompanhado do secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

“Uma premiação muito importante para a cidade de Americana, que está fazendo a diferença nas ações para o crescimento e desenvolvimento da agricultura urbana. Retomamos as atividades na Casa da Agricultura na nossa gestão para trabalhar junto aos horticultores e produtores rurais, visando incrementar este segmento na cidade, aliado à educação ambiental. Com essa soma de esforços podemos oferecer mais qualidade de vida à população. Parabéns à Secretaria de Meio Ambiente, à Casa da Agricultura e a todos os apoiadores deste projeto”, disse o prefeito Chico.

Americana participou do prêmio com o projeto “Plante, Colha e Alimente Americana! Hortas Urbanas como fonte de alimento seguro, produção responsável, consumo consciente e a interface com as mudanças climáticas”.

O concurso seleciona projetos de Soluções Baseadas na Natureza (SbN), desenvolvidos pelos municípios paulistas, que contribuam para a adaptação às mudanças climáticas e melhoria da qualidade de vida da população.

A premiação estabeleceu critérios considerando a Política Estadual de Mudanças Climáticas (Lei Nº 13.798/2009) e as medidas de adaptação, processo pelo qual a sociedade se ajusta ao clima e seus efeitos atuais ou previstos (IPCC, 2021).

“Em 2023, Americana obteve a pontuação inédita do Estado de São Paulo, atingindo 100 pontos com as ações ambientais no Programa Município VerdeAzul. Agora conquistou o primeiro lugar do prêmio ‘Governador André Franco Montoro’. Existe um plano de trabalho até 2030, em parceria com a CATI, para avançarmos ainda mais na questão ambiental”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Projeto

O projeto apresentado por Americana contemplou a implantação do Centro Educativo Integrado. A revitalização da Casa da Agricultura, sede da Unidade de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Americana, foi entregue pelo prefeito Chico Sardelli em 22 de março deste ano.

O espaço proporciona a realização de projetos de educação ambiental e desenvolvimento de atividades para fomentar a agricultura no município. As melhorias foram executadas em parceria com a empresa Papirus Indústria de Papel e outros colaboradores.

O local recebeu itens de sustentabilidade, pintura em grafite educativo, coletor de resíduos, projetos solar e hidropônico, placas de identificação, meliponário (colmeia de abelhas), horta, paisagismo, entre outras benfeitorias.

A diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, Kátia Birke, ressaltou a participação de Americana no Prêmio “Governador André Franco Montoro”. “O projeto teve como foco a implantação do Centro Educativo Integrado de Meio Ambiente e Agricultura, que foi reinaugurado este ano com o apoio de empresas e parceiros. O projeto vencedor atendeu aos critérios para avaliação da equipe técnica estadual do programa, como amplitude do projeto, educação ambiental, governança, manutenção e monitoramento das metas. As ações implantadas ajudam a expandir a agricultura urbana, ao mesmo tempo que promovem a segurança alimentar e o enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas”, explicou Kátia.

O secretário adjunto de Meio Ambiente e responsável pelo Setor de Hortas, Neto Franzatto, enfatizou as atividades junto aos agricultores da cidade. “A Secretaria de Meio Ambiente está promovendo diversas capacitações aos produtores rurais e urbanos, buscando aprimorar, incentivar e fomentar o trabalho no município. Esta conquista estimula ainda mais as ações da agricultura urbana na cidade”, acrescentou Neto.

Também participaram da cerimônia de premiação o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, o coordenador da CATI Americana, Mauricio Santos Lima, e os diretores de Parque Ecológico, João Carlos Tancredi, de Praças e Jardins, Antonio Donizetti de Paula, e de Licenciamento Ambiental, Cícero de Jesus.

Parcerias

Além da Papirus, colaboraram e participaram da implantação do Centro Educativo Integrado de Meio Ambiente e Agricultura as secretarias de Obras e Serviços Urbanos, de Educação, de Comunicação e Tecnologia da Informação, CATI, SunNext – SNX Energias Renováveis, Gold Engenharia Térmica, Sunsec Tecnology Energia Solar, Hidromax, LB Solare, COMDEMA (Conselho Municipal da Defesa do Meio Ambiente), Vila das Abelhas, Meliponário Cheiro de Mel, Ações Sementinhas, Madenorte, Viveiro Planta e Colha, Escola Estadual Professor Alcindo Soares do Nascimento, Biotrans, APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana), entre outros apoiadores.

Participaram ainda os artistas Fernando de Oliveira Ayres, Andressa Pires, Paulo Ricardo da Silva “Medo” e Welington de Barros Pessoa-Harry.