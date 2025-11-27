Americana convoca homens que aguardam por consultas e exames para mutirão sábado

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (29), no Núcleo de Especialidades, a segunda edição do mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia”, voltada exclusivamente para o público masculino, dentro da programação do Novembro Azul. A atividade vai oferecer consultas e exames nas áreas de cardiologia, oncologia, ortopedia e urologia, como ultrassom de próstata, para pacientes que aguardam na fila do sistema de regulação municipal. O objetivo é agilizar os atendimentos e reforçar a importância do cuidado integral à saúde masculina.

Para garantir que ninguém fique sem atendimento por falta de confirmação, a Prefeitura reforça que os pacientes contatados pelo call center da Saúde que não puderem comparecer devem informar a ausência no momento da ligação, permitindo que a vaga seja destinada a outra pessoa da fila regulatória.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, reforça que a colaboração dos pacientes é essencial para ampliar o acesso e evitar desperdício de vagas. “Estamos organizando um mutirão robusto para acelerar consultas e exames que muitos homens aguardam. Por isso, é fundamental que, ao receber a ligação, cada paciente confirme sua presença ou avise caso não possa ir. Assim, conseguimos direcionar o atendimento a quem ainda está esperando e garantir o melhor aproveitamento da ação”, afirma.

Iniciativa

A diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rúbia Soares de Andrade, destaca que a iniciativa só alcança sua efetividade quando há comprometimento mútuo. “Quando o paciente avisa que não poderá comparecer, outro pode ser chamado imediatamente. Isso fortalece o cuidado integral, evita atrasos e ajuda a reduzir a fila de forma real. O mutirão foi planejado para agilizar diagnósticos e reforçar a prevenção, e cada confirmação faz diferença”, diz.

O mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia” integra a Oferta de Cuidados Integrados (OCI), componente do programa “Agora Tem Especialistas – da consulta ao tratamento”, do Ministério da Saúde, que busca organizar o cuidado de forma mais resolutiva e eficiente.

