Sociedade Humana Despertar, de Sumaré, completa 30 anos com projetos

Leia + sobre diversão e arte

Completando oficialmente 30 anos no dia 27 de novembro, a SHD – Sociedade Humana Despertar, de Sumaré, já atendeu mais de 52 mil pessoas ao longo da sua história. Só no ano passado, mais de 400 pessoas foram atendidas diretamente pelos projetos da organização, que conta com uma pequena equipe de colaboradores fixos, mais uma rede de profissionais parceiros, além de contar com apoio constante de voluntários e doadores.

Entre as iniciativas que integram o cotidiano da entidade está o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), desenvolvido em parceria com a Prefeitura, que atende diariamente crianças no contraturno escolar. A terceira idade também é beneficiada, por meio do Grupo Nova Esperança e da parceria com o projeto Envelhecer com Amor, que se reúne todas as quintas-feiras à tarde, promovendo encontros de convivência, acolhimento e bem-estar.

A SHD também aposta na formação profissional como caminho para o desenvolvimento social, através de parcerias com SENAC, SENAI e SEBRAE, oferecendo cursos gratuitos de qualificação e geração de renda — atualmente, com uma turma de confeitaria em andamento. Além disso, o Programa Jovem Aprendiz amplia oportunidades para adolescentes e jovens que buscam inserção no mercado de trabalho.

Despertar das Artes

Na área cultural, o destaque é o Projeto Despertar das Artes, que oferece oficinas gratuitas de dança, circo, teatro e literatura, para crianças e jovens de 4 a 17 anos, com aulas semanais que estimulam o aprendizado por meio da arte e da expressão. As oficinas de dança trabalham postura, expressão corporal e coreografias de diferentes estilos.

No universo circense, os participantes aprendem técnicas de equilibrismo, malabarismo e acrobacias, além de vivências teatrais ligadas ao universo dos palhaços.

Nas aulas de literatura, a proposta é despertar o interesse pela linguagem de forma criativa e participativa. O projeto é realizado com patrocínio da Unimed Campinas, por meio da Lei Rouanet, e da Solenis, além do apoio do Grupo São Vicente, por meio do ProAC ICMS, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Como ajudar?

Além das atividades regulares, a SHD realiza periodicamente ações abertas à comunidade, como o Bazar de Roupas e a Feira Comunitária, bem como eventos festivos pontuais, como sua festa junina anual. Doações materiais, participação voluntária ou mesmo prestigiar as iniciativas da entidade já são formas de ajudar.

Outra opção simples para quem doa e bastante significativa para a entidade é a adesão ao sistema de doação automática da Nota Fiscal Paulista. “Para ativar a opção, basta fazer o login no sistema oficial, seja no site ou no aplicativo, e fazer a opção pela doação automática. O consumidor continua concorrendo aos sorteios da Nota Fiscal Paulista, e os créditos gerados nas compras, quando o CPF é informado, serão destinados automaticamente para a SHD.”, explica Fabiana Scamato, coordenadora da SHD.

Para obter mais informações sobre o trabalho da SHD-Sociedade Humana Despertar, seus projetos e atividades, basta entrar em contato pelo telefone (19) 3873-9015, pelo e-mail [email protected] ou presencialmente na sede da entidade, localizada na Rua dos Pinheiros, nº 105, Jardim Basilicata, em Sumaré.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP