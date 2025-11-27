Após a cantora Luiza Possi se assumir bolsonarista, a também cantora Maria Gadú revelou que já teve um relacionamento com a cantora:

Maria Gadu comentou em post de Possi

“Ore por nós. Que Ele perdoe. Pelo tempo que passamos juntas, os pecados. Deus é misericordioso. Se te perdoou, vai me perdoar também. O tempo que namoramos foi um erro.”

A cantora que se tornou evangélica e tem falado bastante em Deus para defender o agora presidiário Jair Bolsonaro fechou os comentários em suas postagens.

