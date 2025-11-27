O vereador Rony Tavares apresentou a Indicação nº 3922/2025 solicitando que a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realize serviços de manutenção e melhorias na passarela metálica de pedestres sobre o Córrego Mollon, que liga os dois trechos da Rua Águas da Prata, no bairro São Joaquim.

O pedido foi protocolado após reclamações de moradores que utilizam diariamente a estrutura para travessia. Ao vistoriar o local, o parlamentar constatou que a passarela apresenta sinais de deterioração avançada, oferecendo risco à segurança dos pedestres.

Segundo Rony Tavares, o equipamento público está com piso enferrujado, buracos na tela de proteção lateral e até frestas entre o piso e a proteção, situação que coloca em risco sobretudo crianças, que transitam pela região. Há ainda pontos de ferrugem acentuada na estrutura metálica.

O vereador destacou também a necessidade de instalação de um dispositivo de segurança nas cabeceiras da passarela, já que o espaço é aberto e pode representar risco de queda para quem circula pelo local. Fotografias da estrutura foram anexadas ao documento para reforçar a urgência da intervenção.

“Do jeito que está, a passarela se tornou perigosa e requer manutenção imediata. É uma questão de segurança para os moradores do São Joaquim”, explicou Tavares.

A indicação agora segue para análise do Poder Executivo, que decidirá sobre a execução das melhorias solicitadas.

Vereador cobra por veículo utilizado no transporte de pacientes

O vereador Celso Ávila protocolou ontem (25) o Requerimento nº 683/2025 na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do qual solicita informações urgentes à Prefeitura sobre as condições dos veículos utilizados no transporte de pacientes para tratamentos em cidades da região, como Campinas.

A iniciativa foi motivada por relatos graves de usuários do serviço, que procuraram o parlamentar para denunciar situações de risco envolvendo um dos veículos da Secretaria de Saúde.

Segundo os passageiros, a van 214 estava circulando com pneus carecas, vazamento de óleo, forte cheiro de óleo queimado, excesso de fumaça e chegou a fazer paradas emergenciais durante o trajeto para ajustes improvisados.

Para Celso Ávila, a situação é inaceitável e expõe pacientes — muitos em condição de vulnerabilidade e em busca de tratamento médico — a riscos que poderiam ser evitados com manutenção adequada.

“Não podemos permitir que pessoas que já enfrentam desafios de saúde sejam transportadas em veículos sem condições mínimas de segurança. O Poder Público tem responsabilidade direta sobre esse serviço e precisa dar respostas imediatas”, afirmou o vereador.

No requerimento, Ávila questiona a Prefeitura sobre a última manutenção realizada no veículo, quem são os responsáveis pela vistoria e liberação da frota, quais providências foram tomadas após o ocorrido e se outros veículos apresentam risco semelhante.

O parlamentar também solicita que todos os veículos em condições irregulares sejam retirados de circulação e que a Administração apresente um plano de prevenção e controle de qualidade da frota utilizada no transporte de pacientes.

Celso Ávila reforçou que continuará acompanhando a situação para garantir que os usuários tenham um transporte seguro, digno e confiável. “Estamos falando de vidas e de respeito aos munícipes. Segurança no transporte de saúde não é favor, é obrigação”, concluiu.

