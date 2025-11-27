Fundo Social de Nova Odessa participa de cerimônia do Programa de Equipagem do Estado

Iniciativa visa ao reforço da estrutura dos Fundos Sociais Municipais

Leia Mais notícias da cidade e região

O Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa, representado por sua presidente, Rose Miranda, participou na tarde de terça-feira (25) da cerimônia de abertura do Programa de Equipagem dos Fundos Sociais Municipais. O evento, realizado no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, foi conduzido pela primeira-dama e presidente do Fundo Social do Estado, Cristiane Freitas.

A solenidade, que também contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, marcou o lançamento do novo programa estadual, que em sua primeira etapa destinou 200 veículos a municípios com menos de 6 mil habitantes, visando ampliar a capacidade de logística e atendimento das entidades municipais.

A participação de Nova Odessa no evento reforça o alinhamento do município com as políticas estaduais e a manutenção de um diálogo próximo para o fortalecimento das ações sociais. A presidente Rose Miranda integrou o grupo de autoridades presentes, demonstrando o interesse da administração municipal em acompanhar de perto as iniciativas do Governo do Estado que impactam a rede de assistência social.

Assistência social

A parceria contínua entre os Fundos Estadual e Municipal tem sido importante para ampliar o enfrentamento à pobreza e à vulnerabilidade social em Nova Odessa, já tendo resultado, inclusive, em programas de capacitação profissional, como o “Caminho da Capacitação SP”, que já qualificou dezenas de moradores.

“A participação em fóruns estaduais, como a cerimônia desta terça-feira, é um dos desdobramentos dessa relação institucional, que busca sempre oportunidades para fortalecer a rede de proteção social e melhorar o atendimento às famílias novaodessenses”, destacou Rose Miranda.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP