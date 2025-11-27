Black Week Tivoli: shopping tem estacionamento gratuito nesta 6ª-feira

Centro de compras também terá funcionamento facultativo, com lojas abertas em horário especial durante o final de semana; descontos chegam a 70%

O Tivoli Shopping celebra a Black Friday com uma vantagem especial para os consumidores: nesta sexta-feira, dia 28, o estacionamento será totalmente gratuito. A iniciativa faz parte da programação da Black Week, que segue até domingo com descontos de até 70% em diversos segmentos.

Já tradicional no Tivoli, a gratuidade do estacionamento foi planejada para oferecer ainda mais conveniência ao público, garantindo uma experiência de compra tranquila, confortável e acessível, especialmente em uma das datas de maior movimento no comércio.

“A Black Friday é um momento muito esperado pelos nossos clientes e queremos proporcionar a melhor experiência possível. A gratuidade do estacionamento é um diferencial que reforça nosso compromisso com o conforto e a comodidade do público”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

O centro de compras terá, ainda, horário especial na sexta e no sábado, com funcionamento facultativo das lojas e quiosques até as 23h, e no domingo, a partir das 12h, permitindo que os consumidores aproveitem as ofertas por mais tempo.

Restaurantes e praça de alimentação funcionam normalmente, na sexta e sábado das 10h às 22h e no domingo das 11h às 22h.

Clientes ganham 10x mais cupons na Campanha “Aqui o Natal Acontece”

Além da possibilidade de adquirir produtos com até 70% de desconto, os clientes do Tivoli aumentam durante a Black Week suas chances de participar da Campanha “Aqui o Natal Acontece” que, neste ano, sorteará um C3 You Automático.

Até domingo, os consumidores que fizerem suas compras no shopping garantem 10 vezes mais números da sorte, aumentando significativamente as chances de levar para casa o carro zero quilômetro.

Para participar é simples: o consumidor pode comprar em diferentes lojas, somar os comprovantes até atingir o valor mínimo de R$400 e, então, trocar por seus números da sorte.

Tivoli mantém canal de compras pelo WhatsApp

Outra praticidade do Tivoli Shopping e que segue durante a Black Week é o canal de atendimento por WhatsApp. Os consumidores podem consultar promoções, tirar dúvidas e até realizar compras por meio do número (19) 98113-4188.

Serviço:

Black Week Tivoli | Estacionamento gratuito no dia 28

Até domingo, 30 de novembro de 2025

Estacionamento gratuito na sexta-feira, dia 28

Horário especial: lojas e quiosques com funcionamento facultativo na sexta e sábado até as 23h e domingo a partir das 12h.

WhatsApp Tivoli: (19) 98113-4188

