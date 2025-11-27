À medida que as promoções da Black Friday se aproximam, também cresce o número de ataques virtuais. O período, marcado por grande volume de compras e intensa movimentação on-line, torna-se o cenário ideal para a ação de cibercriminosos, que vão desde o roubo de dados pessoais até a instalação de malwares capazes de comprometer informações sigilosas ou até redes corporativas inteiras.

Promoções irresistíveis, sites falsos e mensagens enganosas por e-mail, SMS ou redes sociais estão entre as principais estratégias usadas por golpistas. Muitas vezes, tudo começa com um simples clique em um link suspeito e pode terminar em prejuízos financeiros, vazamento de dados ou bloqueio de dispositivos.

“A Black Friday é um dos períodos mais críticos do ano em termos de segurança digital. O aumento das compras on-line impulsiona também o número e a sofisticação dos ataques como sites falsos, links infectados e mensagens de phishing. É fundamental verificar a procedência das lojas, desconfiar de ofertas muito vantajosas e jamais utilizar computadores corporativos para compras pessoais”, explica o diretor Adjunto de Governança & Segurança de TI do Grupo Marista, Cássio de Araújo.

O especialista reforça que os consumidores devem estar atentos e buscar informações sobre segurança digital para reconhecer sinais de golpes e agir com cautela – “Mais do que nunca, é importante lembrar que somos todos responsáveis por identificar ameaças, adotar boas práticas e agir com segurança no dia a dia reduzindo riscos tanto para a empresa quanto para cada um de nós.”

Como parte das ações de conscientização, o Grupo Marista oferece, ao longo do ano, um curso básico de proteção on-line voltado aos colaboradores, com orientações práticas sobre segurança digital e uso responsável das ferramentas corporativas.

Como identificar ameaças na Black

Desconfie de promoções milagrosas: preços muito abaixo do mercado e prazos curtos para pagamento são sinais de alerta.

Cheque o endereço do site: verifique se a URL começa com "https://" e se o domínio é o oficial da marca.

verifique se a URL começa com “https://” e se o domínio é o oficial da marca. Atenção a e-mails e mensagens: não clique em links recebidos por canais não verificados, especialmente os que pedem dados pessoais ou bancários.

Use conexões seguras: evite fazer compras ou acessar contas em redes Wi-Fi públicas.

Boas práticas de segurança digital

Mantenha o antivírus e o sistema operacional atualizados.

Use senhas fortes e não repita a mesma sequência em diferentes plataformas.

Ative a autenticação em dois fatores sempre que possível.

Separe o uso pessoal do profissional: não use o computador da empresa para compras, downloads ou acessos a sites desconhecidos.

Separe o uso pessoal do profissional: não use o computador da empresa para compras, downloads ou acessos a sites desconhecidos.

“A conscientização é o primeiro passo para evitar prejuízos e fortalecer a segurança digital, tanto em casa quanto nas empresas. Pequenos cuidados diários fazem toda a diferença. A proteção on-line não depende apenas de tecnologia, mas também de comportamento responsável e atenção aos detalhes”, reforça o especialista.

