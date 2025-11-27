Vigas e pilares não atrapalham projeto de decoração
Pilares e vigas: a estrutura que dá forma e identidade aos espaços
A arquiteta Isabella Nalon transforma elementos estruturais em linguagem estética e funcional nos projetos residenciais
Elementos que têm como prioridade fortalecer a estrutura de casas e apartamentos se conectam com a arquitetura de interiores dos projetos | Projeto da Isabella Nalon | Foto: Julia Herman
Mais do que componentes de sustentação, pilares e vigas formam o grande esqueleto que dá forma, ritmo e equilíbrio a uma construção. São eles que definem limites, sustentam volumes e tornam possíveis as divisões e transições entre ambientes e, por muito tempo, eram vistos como meramente técnicos.
Entretanto, a arquitetura contemporânea passou a incorporá-los como partes que merecem a sua devida valorização na estética dos projetos. “Definitivamente eles não são um estorvo visual, mas uma parte essencial“, afirma a arquiteta Isabella Nalon, adepta da referência de explorar a relação entre a estrutura e sua presença nas edificações.
Seja de forma aparente ou em consonância com o estilo decorativo, ela trata com coerência os pilares e vigas existentes e, ao invés de disfarçá-los ao ponto de não serem notados, a profissional os coloca em consonância com a distribuição dos ambientes, materiais utilizados e a iluminação. “Acredito que a estrutura faz parte da identidade da casa. Quando ela é bem resolvida e bem apresentada, o projeto ganha força e autenticidade“, argumenta.
Nas duas residências acima, a arquiteta Isabella Nalon assumiu os pilares nas áreas de varanda e convivência. À esquerda, o revestimento amadeirado acompanha o forro do teto e o tom escurecido do piso. À direita, o posicionamento em cada ponta da varanda deixa a área de convivência livre para apreciar a vista da piscina | Foto: Julia Herman
Com a função vertical de sustentação, os pilares ganham a incumbência de extensão da fachada, contribuindo para criar ritmo visual e a marcar a transição entre o interior e o exterior da casa. “De certa forma, eles emolduram ambientes abertos como varandas e áreas de convivência”, aponta Isabella.
Executadas para sustentar, equilibrar as cargas e repartir o peso da laje, transferindo o peso para os pilares, segundo a arquiteta, as vigas também a auxiliam na organização do espaço e condução do olhar. “Elas trazem uma leitura clara dos volumes e reforçam a sensação de amplitude“, explica.
Acompanhe algumas situações de projetos
No projeto dessa residência, a arquiteta Isabella Nalon assumiu a viga como um ‘portal’ que separa a sala de jantar do estar| Foto: Julia Herman
Entre a cozinha aberta e a sala de almoço, a viga se alinha com a península, contribuindo para a delimitação entre os ambientes | Projeto: arquiteta Isabella Nalon Foto: Julia Herman
Na biblioteca do morador, a arquiteta Isabella Nalon aproveitou a viga para designar a área de home office | Foto: Julia Herman
Na redistribuição que a arquiteta Isabella Nalon realizou na planta baixa da residência, o dormitório avançou a posição original e incorporou a viga existente, que se destacou pelo revestimento amadeirado que acompanha o projeto de marcenaria | Foto: Julia Herman
Nesta residência, a arquiteta Isabella Nalon aproveitou a combinação o equilíbrio entre pilar e viga para realçar a porta de entrada | Foto: Julia Herman
Além de usar para reforçar a estrutura do apartamento, arquiteta Isabella Nalon lançou mão da estrutura da viga para apoiar a prateleira acima da pequena península com espaço para refeições | Foto: Julia Herman
No banheiro, a arquiteta Isabella Nalon evidenciou a viga ao pintá-la do cinza que a difere do teto | Foto: Julia Herman
Sobre a arquiteta Isabella Nalon
Com uma carreira sólida e experiência proveniente de mais de 25 anos de trabalho, Isabella Nalon percorreu uma trajetória de muitos estudos e pesquisas na área de Arquitetura e Decoração. Iniciou sua carreira atuando como arquiteta na Alemanha e, em 1998, inaugurou seu escritório em São Paulo. Se especializou em projetos arquitetônicos residenciais, comerciais e de decoração de interiores. Possui uma visão plural e ampla de diferentes culturas e públicos, o que se tornou um diferencial em seu percurso profissional. Cada projeto desenvolvido pelo escritório é único, com muita harmonia, elegância e criatividade. Frequentemente, tem obras reconhecidas e publicadas por renomados portais e revistas de arquitetura e decoração, consolidando o escritório na lista dos mais importantes da capital paulista.
Instagram: @isabellanalon
Site: www.isabellanalon.com
