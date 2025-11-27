Com 5,4 mil kits entregues, “Programa Cuidar” reforça ações de saúde em Hortolândia

Prefeitura beneficiou mais 108 mamães e bebês, na entrega de outubro deste ano

Hortolândia reforça as ações públicas de saúde e bem-estar materno-infantil, por meio do “Cuidar: Programa de Atendimento à Gestante”. Neste mês de novembro, 108 mamães e bebês receberam kits de maternidade, fazendo o programa, em realização pela Prefeitura, atingir a marca de 5.426 kits entregues, de outubro de 2022  até agora. Os dados são contabilizados mensalmente pela Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, uma das pastas participantes.

A cerimônia desta quarta-feira (26) reuniu, no auditório da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Marleciene Priscila Presta Bonfim, no Remanso Campineiro, gestantes e seus familiares, bem como servidores e autoridades do Legislativo e do Executivo, como o prefeito José Nazareno Zezé Gomes e as secretárias Maria dos Anjos Assis Barros (Inclusão e Desenvolvimento Social) e Simone Locatelli (Educação, Ciência e Tecnologia) e os secretários Gérson Ferreira (Governo) e Leni Pauliuki (adjunto de Inclusão Social).

Um pouco antes do início do evento, o público testemunhou momentos extras de emoção, quando duas gestantes entraram em trabalho de parto – inicialmente uma e, algum tempo depois, a outra. Ambas foram atendidas pela pediatra Marta Hirayama e depois pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da Secretaria de Saúde.

Ainda envolta pela forte emoção do momento, a pediatra, integrante do Projeto “Amigos do Peito“, vinculado ao Programa, orientou as gestantes sobre o risco de dirigir automóvel, quando o corpo sinaliza que entrará em trabalho de parto.

“Cuidado! Busquem ajuda e combine com alguém para apoiar vocês, neste momento. Se possível, combine com mais de uma pessoa, porque uma delas pode não atender ao telefone ou ter algum imprevisto”, recomendou ela.

A profissional também passou informações relevantes sobre o aleitamento materno, dentre elas a de que o leite materno deve ser o único alimento do bebê até os seis meses de vida e, após isso, deve ser introduzida uma alimentação saudável, mantendo-se a amamentação, sempre que possível, até os dois anos de idade da criança. Lembrou aos presentes que, além dos aspectos nutricionais, a criança que mama no peito exercita a musculatura da face, o que favorece o desenvolvimento da fala e da expressão oral. Por fim, convidou a todas a buscar ajuda das unidades do SUS (Sistema Único de Saúde), caso tenham dúvidas ou dificuldades no processo de amamentar.

Para o prefeito Zezé Gomes, o Programa Cuidar, que é intersetorial, reforça as ações de saúde, em Hortolândia.

“A gente pode fazer grandes obras, viadutos, mas o que mais toca no coração da gente é um projeto como esse: o de cuidar das crianças, das famílias, de entregar a moradia para o nosso povo. É isso o que realmente aumenta a autoestima das pessoas. O governo tem que fazer algo sempre voltado às famílias que mais precisam, cuidar do pré-natal e da saúde da criança. Por isso, estamos construindo mais estrutura de saúde. São mais três UBS (unidades básicas de saúde) – duas já em licitação. Vamos fazer a terceira. É estrutura de saúde, centros diagnóstico e imagem também, que a gente já está trabalhando para melhorar, para cuidar da saúde da mulher”, afirmou o prefeito.

Idealizadora e entusiasta do Programa, Maria dos Anjos, que também é primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, relembrou que a iniciativa cuida da criança em diversas fases, antes de nascer até chegar à escola, atendendo também a família, seja no SUS, seja por meio de formações profissionalizantes e apoio para obtenção de renda extra e ingresso no mercado de trabalho. Outro aspecto importante é seguir as recomendações das equipes de  saúde.

“O kit não tem chupeta nem mamadeira, mas tem um extrator de leite para ajudar a retirar o leite materno. Esta é uma orientação da equipe médica, para promover o aleitamento materno”, afirmou a presidente do FunSol.

Para as mães presentes, o encontro para a retirada do kit é um dos momentos marcantes do acompanhamento pré-natal.

“É tudo novo. Vai me ajudar, com certeza, este kit. Não terei que gastar, comprando algumas destas coisas. Eu recomendo o Programa”, afirmou Grace Hellen Albuquerque, de 24 anos, gestante de 37 semanas. A moradora do Nova Hortolândia é atendida na UBS Dom Bruno Gamberini e aguarda a primeira filha, Olívia.

Giovana Fátima Bento da Silva, também de 24 anos, mora no Jd. Amanda, onde faz o pré-natal na UBS do bairro. Com 38 semanas de gestação, ela terá em breve o segundo filho, o garotinho Isaac. “Moro em Hortolândia desde fevereiro deste ano e estou gostando. O atendimento médico é muito bom. A banheira do kit é muito legal”, comentou ela.

Saiba mais sobre o “Programa Cuidar”

Além de entregar o kit com roupinhas, fraldas, mamadeiras, mantas, banheira e outros itens úteis ao recém-nascido, a Prefeitura acompanha e orienta as futuras mamães e seus bebês, durante todo o pré-natal e o puerpério; monitora o ingresso da criança na creche e ainda auxilia membros da família que precisam se capacitar para ingressar no mercado de trabalho ou conseguir uma renda extra.

Confira os itens do kit Cuidar:

  • 1 cobertor

  • 1 toalha

  • 2 macacões

  • 2 “bodies” com calça

  • 1 saída da maternidade

  • 1 pacote de lenço umedecido

  • 3 meias

  • 3 Luvas

  • 1 pacote de fralda de boca com 3 unidades (fralda em tecido)

  • 1 sugador de leite

  • Termômetro

  • 1 pomada

  • 1 sabonete líquido

  • 2 pacotes de absorventes

  • 1 banheira

  • 1 mochila térmica impermeável

 

