Sumaré começa revitalizar a sinalização de trânsito na região central

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR), iniciou nesta terça-feira (25) os trabalhos de revitalização da sinalização viária na região central. As equipes começaram pela Avenida Eugênica Biancalana Duarte, nos arredores da Secretaria de Sustentabilidade.

As ações incluem substituição de placas, pintura de solo e renovação de faixas de pedestres. De acordo com a programação da SMMUR, até sexta-feira serão realizados também os serviços na Avenida 3M, no trecho em frente ao Ambulatório de Especialidades, e na Avenida Júlio Vasconcelos Bufarah, até a Rua 7 de Setembro.

O secretário de Mobilidade Urbana e Rural, Moisés Paschoalim, afirmou que o reforço da sinalização tem função direta na organização do tráfego e na segurança dos usuários. “A atualização constante da sinalização orienta motoristas e pedestres e contribui para a redução de conflitos viários”, disse.

