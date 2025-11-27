As inscrições para o concurso público para a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE – RO) estão abertas até 4 de dezembro de 2025. Os candidatos poderão concorrer a vagas para Assistente Legislativo, Analista Legislativo e Consultor Legislativo. Os interessados podem se inscrever até o dia 4 de dezembro, no site da banca organizadora, FGV, ao custo de R$ 100,00 a R$ 180,00. As provas estão previstas para 8 de fevereiro de 2026.

No total, serão ofertadas 124 vagas imediatas para Assistente Legislativo, 74 para Analista Legislativo e 2 para Consultor Legislativo, contemplando diversas especialidades. Os valores da remuneração variam de R$6.503,55 a R$24.078,42, conforme a vaga escolhida.

Os principais requisitos para a participação são idade mínima de 18 anos e escolaridade de nível médio e superior.

O Concurso será realizado, sucessivamente, de acordo com as seguintes etapas:

a) Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

b) Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

c) Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório;

d) Avaliação de Títulos, de caráter classificatório;

e) Avaliação Biopsicossocial;

f) Heteroidentificação.

Para mais informações sobre a quantidade de vagas, cargos disponíveis e salários, acesse o edital.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado