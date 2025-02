 Americana convoca mais 65 do concurso

A Prefeitura de Americana está convocando mais 65 aprovados em concurso público para assumirem seus cargos. Os editais de convocação serão publicados nesta sexta-feira (7) no Diário Oficial do Município.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Além da publicação, os profissionais também recebem um telegrama com informações da convocação.

O primeiro edital convoca assistente social PCD, auxiliar de farmácia, cirurgião dentista (2), enfermeiro, escriturário (12), escriturário PCD, médico clínico geral de UBS, médico de família, motorista (5), motorista de ambulância, técnico de enfermagem (6) e técnico de enfermagem PCD.

Os convocados devem comparecer ao Auditório Villa Americana, que fica no Paço Municipal, à Avenida Brasil, nº 85, no dia 13 de fevereiro, às 9h.

Americana além da área da saúde

O segundo edital convoca ajudante geral (15), arquiteto, educador social (3), engenheiro, monitor escolar (5), oficial administrativo, pedagogo, professor de Educação Fundamental (3) e professor de Educação Infantil (2). Os convocados também devem se apresentar no Auditório Villa Americana, no dia 13 de fevereiro, às 13h30.

AS NOTÍCIAS + QUENTES NO WHATSAPP

“A contratação dos aprovados em concurso visa aperfeiçoar o atendimento público e servir melhor a população de Americana”, afirma o secretário de Administração, Eduardo Flores.

A lista completa com os nomes e respectivos cargos pode ser consultada no Diário Oficial, disponível a partir desta sexta-feira no site da prefeitura.