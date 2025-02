Chico entrega reforma da Praça de Esportes do Zanaga

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou nesta quinta-feira (6) a reforma da Praça de Esportes Professor Roberto Polati, no bairro Antônio Zanaga. O espaço recebeu uma série de melhorias em toda a estrutura, incluindo o ginásio e as áreas externas, além da implantação de novos equipamentos para o lazer e a prática esportiva. As intervenções foram executadas pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes.

Fala Chico

“Hoje é um dia muito importante para os moradores do Zanaga, região pela qual tenho um carinho enorme. A reforma dessa Praça de Esportes representa o nosso compromisso em oferecer espaços de qualidade para o lazer, o esporte e o convívio das famílias. Esse local passou por uma transformação completa, com melhorias nas estruturas, novas quadras, iluminação moderna e segurança reforçada. Um investimento que reflete nosso trabalho de valorizar os espaços públicos e proporcionar mais qualidade de vida à população”, celebrou o prefeito Chico.

A obra incluiu a pintura geral da praça, revitalização da quadra do ginásio, reforma dos banheiros e vestiários – com substituição de louças e metais, troca das esquadrias por alvenaria e troca das portas –, reforma das instalações elétricas e hidráulicas, troca de toda a iluminação de LED, construção de duas quadras de basquete 3×3, implantação de campo de areia, instalação de playground e nova identificação visual.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP

“Esse era um espaço que precisava da nossa atenção e estamos muito felizes por tirar essa obra do papel. Uma reforma que certamente vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, proporcionando um local seguro e renovado para crianças, jovens, adultos e idosos. A praça ficou muito bonita e continuaremos trabalhando para que toda a cidade tenha áreas bem cuidadas e que incentivem o esporte e o lazer”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O espaço recebeu também a instalação de seis câmeras de monitoramento integradas ao Centro de Segurança e Inteligência da Guarda Municipal de Americana (GAMA). O investimento total na obra foi de R$ 1.190.189,69, recurso com origem no FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano).

“Essa reforma é um grande presente para a comunidade do Zanaga e para todos os esportistas de Americana. Uma obra muito aguardada pelos moradores e que chega para melhorar e ampliar as opções de esporte e lazer nessa região, com mais estrutura e qualidade. Nosso objetivo é sempre garantir que a população tenha espaços adequados para se exercitar e passar bons momentos em família. Agradeço ao prefeito Chico e ao vice Odir pelo apoio contínuo ao esporte em nossa cidade”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

“Mais uma grande conquista para a cidade de Americana que representa a materialização do nosso trabalho intenso de planejamento e gestão dos recursos públicos. Isso é resultado da união de toda a gestão por um bem comum, que é o bem-estar da população. A região do Zanaga merece essa infraestrutura de qualidade para a prática esportiva e para os momentos de lazer”, acrescentou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

A cerimônia de entrega contou também com a presença dos vereadores Juninho Dias, Lucas Leoncine, Leco Soares, Gutão do Lanche, Pastor Miguel Pires, Roberta Lima e Talitha De Nadai; dos secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação) e Fabio Renato de Oliveira (Meio Ambiente); e de Luana Capozzi Polat, filha do professor Roberto Polati, que dá nome à praça esportiva.

“Sou muito grato ao prefeito Chico Sardelli pela entrega dessa reforma, uma obra que já era esperada há muitos anos pela comunidade da região do Zanaga. Uma grande conquista que garante melhores condições para as escolinhas das crianças e também para a realização dos campeonatos”, afirmou o vereador Juninho Dias.

As melhorias na Praça de Esportes do Zanaga fazem parte de uma série de revitalizações nos equipamentos esportivos de Americana. No ano passado, a Prefeitura entregou reformas em três Praças de Esportes de regiões diferentes do município: São Manoel, Nova Americana e Jardim Ipiranga. Em 2025, além do espaço do Zanaga, está prevista também a inauguração da nova praça que está sendo construída no bairro Santa Sofia, na região do Portal, além da continuidade das melhorias na Praça de Esportes Marco Antônio Gobbo, no Jardim São Pedro.

Leia + Sobre todos os Esportes