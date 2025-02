O SSPMA, representado pelo presidente Toninho Forti e pela vice-presidente Patrícia Cavicchioli, participou da primeira reunião de 2025 com a Secretaria de Educação. O encontro ocorreu, dia 4 de fevereiro, às 10 horas, com Vinícius Ghizini (secretário de Educação) e Evelene Medina (secretária adjunta de Educação) e marca a retomada do diálogo sobre pautas prioritárias da Pasta, como condições de trabalho, estrutura escolar, demandas acumuladas de Professores, gestores e Servidores do Apoio.

REDUÇÃO DE ALUNOS POR SALA

Um dos temas centrais foi a redução do número de alunos por sala de aula, reivindicação antiga da categoria. Já há algum tempo, levantamos a necessidade de criar uma comissão para analisar a viabilidade da medida, que impactaria positivamente no atendimento aos estudantes, principalmente em classes de inclusão. O secretário reconheceu a urgência do tema e sinalizou abertura para avançar no debate, porém sem se comprometer com datas.

Nosso presidente Toninho ressaltou a Resolução nº 1, de 17 de outubro de 2024, que orienta a revisão desse padrão em âmbito nacional. “A diminuição gradual é essencial para valorizar o trabalho docente e garantir aprendizagem digna”, reforça.

PISO SALARIAL E PROGRESSÕES

A atualização do Piso Nacional dos Professores foi outro ponto debatido. Vinícius afirmou que o reajuste seguirá as diretrizes legais, e será após fechado o reajuste do funcionalismo. Já sobre as progressões na carreira, o tema está sob análise da Administração. Atrasos nestes processos desmotivam profissionais qualificados, por isso batemos nesta tecla – a paralisação de avanços na carreira fere direitos conquistados por anos de mobilização.

RECESSO DO GRUPO DE APOIO

Servidores dos Serviços Gerais, Merendeiras e Auxiliares Administrativos também tiveram suas demandas levadas à mesa. O SSPMA cobrou a formalização de um recesso no meio do ano, pois a falta de normatização gera insegurança. O secretário garantiu manter uma semana de descanso em 2025, mas NOVAMENTE evitou comprometer-se com a criação de um decreto a fim de assegurar o direito no longo prazo. “A palavra precisa virar ação. A categoria não aceita apenas promessas vagas”, ressaltou Patrícia.

PLANO DE CARREIRA

Chegamos em um tópico da mais extrema importância: a Revisão do Plano de Carreira para todos os Servidores da Educação. Quando questionado sobre ajustes salariais para o Apoio da Educação, Diretores, Pedagogos e Escriturários, Vinícius admitiu a complexidade do assunto, mas a Pasta ainda não possui soluções concretas. “Sem um plano justo, a defasagem continuará corroendo a motivação do funcionalismo”, argumentou Toninho. Este é um tema a ser tratado nas negociações da Campanha Salarial junto à Administração.

ESCRITURÁRIOS CONCURSADOS E VICE-DIREÇÃO

Apesar dos impasses, houve reconhecimento de conquistas recentes. O secretário citou a contratação de Escriturários concursados para as Casas da Criança, substituindo estagiários. O SSPMA ressaltou que outras unidades ainda dependem de mão de obra temporária.

Outra demanda em aberto é a nomeação de vice-diretores em Escolas com mais de 200 alunos, prevista no regimento interno da rede. A lei existe, mas precisa ser cumprida. Deste modo, vamos enviar documentação técnica e embasar esta cobrança através de ofício.

PRESSÃO POR RESPOSTAS

Esta reunião inicial de 2025 evidencia: embora exista o diálogo, a Prefeitura, e não somente a Secretaria de Educação, precisam acelerar respostas às reivindicações. O Sindicato é a ponte legítima entre os Servidores e a gestão.

Fala Patrícia, do SSPMA