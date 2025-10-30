Americana cresce 17% no setor de supermercados: quase 200 empregos

Americana registrou um crescimento de mais de 17% no número de empresas do segmento de hipermercados, supermercados, minimercados e mercearias entre os meses de janeiro e setembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da plataforma Observatório Econômico, da Prefeitura, e demonstram a relevância do setor para a cadeia produtiva local. O levantamento aponta também uma alta na geração de empregos, com maior número de contratações e saldo positivo de vagas de trabalho.

De acordo com os dados da plataforma, coletados até setembro, Americana possui 94 empresas do setor de comércio de mercadorias, que engloba todos os tipos de mercados. No mesmo período do ano anterior, eram 80, demonstrando um crescimento de 17,5% de um ano para outro.

O prefeito Chico Sardelli destaca os incentivos à abertura e manutenção de empresas na cidade. “Americana é um grande polo empresarial e todos os setores têm se beneficiado das condições oferecidas pela cidade para abertura de empresas. Os supermercados são muito importantes, porque empregam muitas pessoas e são instrumentos fortíssimos para o giro da nossa economia”, afirma.

Entre as empresas, destacam-se os seguintes setores:

– Comércio Varejista de Produtos Alimentícios, minimercados e mercearias – 58 empresas

– Comércio Varejista de hortifrutigranjeiros – 25 empresas

– Supermercados – 7 empresas

– Comércio Atacadista de produtos alimentícios – 2 empresas

– Comércio Atacadista de mercadorias em geral – 2 empresas

Por ser um segmento considerado essencial, o comércio de mercadorias se espalha por diversos bairros da cidade, em todas as regiões. O levantamento destaca os bairros com maior número de negócios:

– Cidade Jardim, Jardim Boer I e Parque Residencial Jaguari (quatro empresas cada)

– Antônio Zanaga II, Jardim das Flores, Jardim Glória, Jardim da Paz, Jardim Terramérica I, Parque Novo Mundo, Parque São Jerônimo, Vila Amorim e Vila Santa Catarina (três empresas cada)

Outros bairros registram um ou dois negócios, demonstrando o perfil descentralizado do segmento.

A maior parte das empresas do setor corresponde a microempresas: das 94, 80 são deste tipo, ou seja, mais de 85%, enquanto 11 são empresas de pequeno porte e três são das demais naturezas jurídicas. De todos os negócios, 28 optaram pelo MEI (Microempreendedor Individual), cerca de 29,7%.

Empregos

Os índices de empregos no setor de comércio de mercadorias tiveram uma grande mudança entre um ano e outro. Dados da plataforma Observatório Econômico baseados em informações do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que, de janeiro a agosto deste ano, 192 novas vagas de trabalho foram abertas no segmento. No mesmo período do ano passado, 149 vagas haviam sido fechadas. Os números demonstram um aquecimento no mercado de trabalho gerado no município.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, o setor supermercadista e de comércio de mercadorias é muito importante para a economia local. “Os supermercados e minimercados têm o poder de suprir as necessidades básicas dos moradores e por isso são essenciais na nossa economia. Mesmo em grandes crises, como na pandemia, o setor demonstrou sua força, e essa importância fez com que se consolidasse”, analisa.

O Observatório Econômico da Prefeitura de Americana é uma plataforma de inteligência que transforma dados em oportunidades para empresários, investidores e gestores. Com análises confiáveis e visão estratégica, a ferramenta permite acompanhar o desempenho dos setores, identificar tendências e antecipar cenários de mercado. Mais do que números, o Observatório entrega conhecimento aplicado ao crescimento das empresas e ao fortalecimento da economia local.

