Americana registra crescimento de 30% no setor de beleza no 1º semestre de 2025

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Americana registrou crescimento de 30,6% no setor de beleza e bem-estar no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. Entre os meses de janeiro e junho deste ano, 256 novas empresas foram abertas neste ramo, que tem se mostrado um motor importante para o desenvolvimento do município. Os números fazem parte de um levantamento feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, por meio da plataforma Observatório Econômico, com base em dados da Receita Federal.

Para o prefeito Chico Sardelli, o desempenho positivo é reflexo de um ambiente propício à inovação e ao investimento. “Americana vive um ciclo de desenvolvimento. O crescimento do setor da beleza é um indicativo claro de que nossa cidade vem se tornando cada vez mais atrativa para quem deseja empreender. Ver esse movimento se espalhar pelos bairros reforça nosso compromisso com uma economia mais inclusiva, descentralizada e sustentável”, destaca.

De acordo com o levantamento, o segmento de “Cabeleireiros, manicure e pedicure” foi o que registrou o maior número de novas empresas abertas no período, seguido por “Estética e cuidados com a beleza” e “Comércio varejista de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal”.

Confira os segmentos com maior expansão no primeiro semestre de 2025:

– Cabeleireiros, manicure e pedicure: 123 novos negócios (+19,4% em relação ao primeiro semestre de 2024)

– Estética e cuidados com a beleza: 73 (+46%)

– Comércio varejista de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal: 41 (+17,1%)

– Atividades de condicionamento físico: 10 (+150%)

– Serviços de tatuagem e colocação de piercing: 8 (+166,7%)

– Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria: 1 (igual)

O crescimento do setor reflete também uma distribuição geográfica ampla, promovendo acesso aos serviços de beleza e bem-estar em diversos bairros e regiões da cidade. O Parque Nova Carioba lidera, com 10 novos empreendimentos, seguido por Morada do Sol e Parque Novo Mundo (8); Chácara Girassol e Jardim Thelja (7); Centro, Cidade Jardim, Jardim Ipiranga, Jardim São Paulo, Parque Liberdade, Parque São Jerônimo e São Manoel (6); entre outros.

“O avanço no ramo da beleza mostra a força do empreendedorismo em nossa cidade. Cada novo salão, barbearia ou espaço de estética representa não apenas geração de renda, mas também oportunidades para muitas famílias americanenses. Seguiremos apoiando iniciativas que valorizem o trabalho das pessoas e ampliem o desenvolvimento econômico nos bairros”, comenta o vice-prefeito Odir Demarchi.

Além da diversidade de segmentos e bairros, a pesquisa apontou também que, dos 256 empreendimentos, 248 são Microempresas (ME), 6 são Empresas de Pequeno Porte (EPP) e 2 são de porte maior. Entre as MEs, 84% são Microempreendedores Individuais (MEIs), indicando o dinamismo da economia local e o papel central do microempreendedorismo.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, ressalta o papel das políticas públicas nesse cenário. “Estamos vivendo um momento positivo e transformador. O setor da beleza representa mais que um nicho de mercado: é uma porta de entrada para milhares de pessoas empreenderem, gerarem renda e atenderem demandas reais da população. Nossa missão é continuar criando as condições para que esse ecossistema se fortaleça cada vez mais”, pontua.

Observatório Econômico de Americana

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, disponibiliza o Observatório Econômico de Americana, uma plataforma avançada de monitoramento e análise da dinâmica econômica local. A ferramenta consolida e organiza dados e indicadores do município, transformando-os em informações estratégicas para subsidiar decisões de gestão, atração de investimentos e fortalecimento das empresas locais. Além disso, também fornece suporte para políticas públicas de desenvolvimento, pesquisas setoriais e projetos estratégicos que impulsionam a economia.

A iniciativa tem como objetivo qualificar o ambiente de negócios, apoiar empreendedores, estimular a inovação e ampliar a geração de empregos e renda, tornando a cidade um polo cada vez mais competitivo e atrativo para novos investimentos.

A plataforma foi idealizada pelo economista e administrador Marco Aurélio Barbosa de Souza, mestre em Economia, com MBA em Gestão Empresarial, e especialista em pesquisa de dados e indicadores econômicos locais e regionais.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP