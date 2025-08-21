O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré divulgou, nesta quinta-feira (21), novas oportunidades de emprego disponíveis para a população.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Entre os destaques, estão as 30 vagas para Técnico de Dados (Telecomunicações), com salário a combinar, que representam o maior número de postos oferecidos no dia.

Confira algumas das principais vagas no PAT:

Técnico de Dados (Telecomunicações) – 30 vagas – salário a combinar – exigência: CNH B.

Embalador – 25 vagas – R$ 1.700,00 – escolaridade: ensino fundamental completo.

Ajudante de Carga e Descarga – 20 vagas – R$ 1.836,16 – ensino fundamental completo.

Mensageiro – 15 vagas – R$ 1.800,00 – ensino médio completo.

Auxiliar de Logística – 10 vagas – R$ 2.007,65 – ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Operador de Empilhadeira – 5 vagas – R$ 2.685,16 – ensino fundamental completo, NR11, veículo próprio e 6 meses de experiência.

Conferente de Logística – 5 vagas – R$ 2.282,66 – ensino fundamental completo, veículo próprio e 6 meses de experiência.

Além dessas oportunidades, também há vagas para Auxiliar de Pedreiro, Vendedor de Serviços e Conferente de Carga e Descarga, entre outras.

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT Sumaré, localizado na Rua Justino França, 143, Jardim São Carlos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, portando RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado