A Prefeitura de Sumaré informa aos aposentados e pensionistas que a solicitação do Auxílio Saudável ou da Cesta Básica não interfere na complementação já recebida mensalmente no holerite. A nota veio por meio da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas.

Auxílio Saudável e valores

Enquanto os cartões para utilização dos benefícios estão em fase de confecção e organização para retirada, o valor de R$ 800,00 será creditado diretamente no holerite dos beneficiários, garantindo que ninguém fique sem acesso ao benefício durante o processo de implantação.

A medida assegura continuidade e transparência no atendimento aos servidores aposentados e pensionistas, reforçando o compromisso da administração municipal com o cuidado e valorização de quem já dedicou anos de trabalho ao serviço público.

