Serviços de alvenaria feitos na obra da UBS do Aranha Oliveira

Avançam as obras da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Aranha Oliveira. Os serviços de alvenaria são realizados, em sequência ao projeto que contempla 650 m² de área construída, com 11 consultórios – sendo seis destinados às especialidades de clínica geral, ginecologia e pediatria, além de cinco consultórios odontológicos.

A nova unidade, implantada em área localizada entre a Avenida Marginal Roberto Pyles e a Estrada do Barreirinho, contará ainda com farmácia, salas de curativos, procedimentos, inalação e uma sala multiuso, ampliando a capacidade de atendimento à população da região.

